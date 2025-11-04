Від експерименту холоне кров: вчені жахнули сумним прогнозом кінця світу

Моделювання проводилося в рамках закритого бета-тесту, у якому учасники дізналися, що світ скоро зникне.

В останні години існування цивілізації можуть збутися похмурі прогнози

Зміни у людей, ймовірно, пояснюються втратою почуття відповідальності

Нове моделювання вчених показало лякаючу картину того, як люди можуть діяти в момент, коли світ руйнується. Результати натякають: в останні години існування цивілізації можуть прокинутися найпохмуріші сторони людської натури.

Згідно з дослідженням, наближення кінця світу руйнує саму ідею покарання - якщо майбутнього більше немає, навіщо боятися наслідків? Саме це, вважають автори, може підштовхнути деяких до жорстоких вчинків, пише Daily Mail.

Моделювання проводилося в рамках закритого бета-тесту онлайн-гри ArcheAge, в якій учасники дізналися, що віртуальний світ скоро зникне. Дослідники проаналізували понад 270 мільйонів ігрових записів, щоб простежити, як зміниться поведінка гравців, коли вони усвідомлюють, що "кінець близький".

Виявилося, що більшість продовжували грати як зазвичай - виконували завдання, торгували, взаємодіяли. Але частина учасників різко змінила стиль гри: ті, хто раніше вирізнявся спокоєм, раптом почали поводитися агресивно і навіть здійснювати "вбивства" у віртуальному світі.

Доктор Хевун Квак з Університету Індіани, один з авторів дослідження, розповів, що такі зміни, ймовірно, пояснюються втратою почуття відповідальності. Коли покарання втрачає значення, а світ все одно приречений, люди стають менш схильні дотримуватися моральних норм і можуть повертатися до своїх первісних імпульсів.

Проте дослідники наголошують: результати експерименту не означають, що за реального апокаліпсису люди неодмінно стануть убивцями. Навпаки, в умовах справжньої кризи суспільство може згуртуватися - взаємна підтримка і збереження соціальних зв'язків здатні стримувати руйнівні пориви.

Таким чином, хоча моделювання і показало тривожний бік людської психіки, воно також нагадало про інший - про здатність людей об'єднуватися і виживати, навіть коли весь світ навколо руйнується.

Прогноз кінця світу: що кажуть учені

Білл Гейтс висловив думку, що кліматичні зміни не стануть причиною вимирання людства, хоча й становитимуть серйозне випробування, особливо для найменш розвинених країн.

Водночас багато вчених налаштовані куди песимістичніше. Фахівці, які вивчають екзистенціальні ризики, підкреслюють, що головна загроза цивілізації походить не від природи, а від самої людини - її технологічних досягнень і озброєнь.

Раніше повідомлялося про "провісника" кінця світу. У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше Главред писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, які вважають Франциска останнім Папою.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

