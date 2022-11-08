На скільки продовжать мобілізацію та воєнний стан в Україні: нові деталі

Війна в Україні / 10-а окрема гірсько-штурмова бригада, pixabay

В Україні можуть продовжити воєнний стан до кінця зими.

Так, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, де пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Тобто до 19 лютого наступного року, йдеться в опублікованому законі на сайті Ради.

Продовження мобілізації та воєнного стану

Вранці, 8 листопада стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти, якими запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. Але досі терміни не були відомі.

Судячи з тексту законопроекту, Рада має затвердити текст указу від 7 листопада 2022 року та продовжити терміни мобілізації та воєнного стану.

У пояснювально записці уточнюється, що терміни будуть відраховуватися з 19 листопада.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану і терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "про введення воєнного стану в Україні" та № 69/2022 "про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави в цьому році вже три рази продовжував дію воєнного стану і терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

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