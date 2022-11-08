УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На скільки продовжать мобілізацію та воєнний стан в Україні: нові деталі

8 листопада 2022, 20:03

У пояснювально записці уточнюється, що терміни продовження воєнного стану та мобілізації будуть відраховуватися з 19 листопада.

ЗСУ, війна в Україні
Війна в Україні / 10-а окрема гірсько-штурмова бригада, pixabay

В Україні можуть продовжити воєнний стан до кінця зими.

Так, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, де пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Тобто до 19 лютого наступного року, йдеться в опублікованому законі на сайті Ради.

Продовження мобілізації та воєнного стану

Вранці, 8 листопада стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти, якими запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. Але досі терміни не були відомі.

Судячи з тексту законопроекту, Рада має затвердити текст указу від 7 листопада 2022 року та продовжити терміни мобілізації та воєнного стану.

У пояснювально записці уточнюється, що терміни будуть відраховуватися з 19 листопада.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану і терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "про введення воєнного стану в Україні" та № 69/2022 "про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави в цьому році вже три рази продовжував дію воєнного стану і терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

Читайте також:

мобілізація війна в Україні військове положение Володимир Зеленський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:44

РФ заплатила Ірану за дрони 140 млн євро та віддала захоплену в Україні західну зброю - Sky News

21:35

Бредлі Купер та Ірина Шейк знову завели роман - ЗМІВідео

21:33

Їх ніхто не кохає по-справжньому: імена жінок, які постійно страждають від нелюбовіВідео

21:18

Україна під захистом: ЗСУ вже отримали комплекси ППО NASAMSВідео

21:14

"Це буде екстрений крок": Шмигаль поставив крапку у питанні евакуації жителів КиєваВідео

Реклама
20:44

ЗСУ заженуть окупантів у пастку і можуть звільнити Маріуполь до кінця 2022 року – генерал СШАВідео

20:42

Небо буде захищене: Італія передасть Україні системи ППО SAMP-T та Aspide - ReutersВідео

20:38

Битва за Бахмут побила рекорд: Жданов розповів про жорсткі боїВідео

20:10

Прикмети на 10 листопада: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

20:05

"За два тижні енергооб’єкти не відновимо": у ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скороВідео

20:03

На скільки продовжать мобілізацію та воєнний стан в Україні: нові деталіВідео

19:52

4 жіночі стрижки неземної краси, які дозволять виглядати взимку неповторно

19:44

Андрій Макаревич поділився дотепним спостереженням про "фекалії і хороших людей"

19:30

В Оксфорді навчався, але розуму не набрався: ЗСУ ліквідували 28-річного російського окупанта

19:20

Чому не варто переживати з приводу перемоги республіканцівПогляд

19:17

Сили спротиву спалили лігво окупантів під Мелітополем: загарбники ховалися у церквіВідео

18:58

Графіки відключення будуть іншими: українцям розповіли, як будуть вимикати світлоВідео

18:57

Лорак вигуляла дорослу доньку в Іспанії

18:37

Увірветься потепління: стало відомо, скільки в Україні триватиме "жара"Відео

18:35

Наталія Валевська після розлучення натякнула на новий роман з відомим хореографомВідео

Реклама
18:34

У РФ повістка прийшла моряку, який зник на затопленому крейсері "Москва"Відео

18:23

"Вона плюнула мені в обличчя": дочка Заворотнюк потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку

18:02

Не влазите в джинси - не проблема: 5 способів розтягнути їх до потрібного розміру

17:56

Немає в чому воювати: КНДР почала шити зимову форму армії РФВідео

17:52

"Словесний пронос": Кім висміяв запроданця Стремоусова щодо наступу на МиколаївВідео

17:45

"Підрозділ на ротації": в ОК "Південь" потролили росіян через "бойових комарів"

17:30

"Доба-дві без електроенергії": у Києві розкрили найгірший сценарій блекауту та евакуаціїВідео

17:27

Помер актор, який зіграв важливу роль в "Гаррі Поттері"Відео

17:21

Як зрозуміти, що ти подобаєшся хлопцю після першого побачення: 10 головних ознак

17:12

Шакіра відсудила дітей у чоловіка-зрадника Піке

17:08

Прикмети на 9 листопада: які 4 речі не можна робити, щоб біди не залучитиВідео

17:00

Арестович розповів, чи дійсно США підштовхує Київ до переговорів до Кремля

16:57

Окупанти зазнають величезних втрат: у ЗСУ назвали три напрямки на фронтіВідео

16:52

Неможливо хрусткі грінки на Новий Рік 2023: 3 рецепта ідеальної дешевої закускиВідео

16:50

Допомогли ЗСУ: окупанти атакували ракетами з літака Су-25 свої ж позиції на ДонбасіВідео

16:46

"Треба діяти на упередження": Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетамиВідео

16:44

Джамала розповіла про благодійні виступи та емоції від суддівства на Нацвідборі ЄвробаченняВідео

16:35

"Немає ніяких умов": у Лаврова згадали "добру волю" і канючать переговори з УкраїноюВідео

16:27

Зможе частково залатати дірки: експерт розповів, як Україні допоможе імпорт електрики з ЄС

16:26

Як позбутися розводів на шкіряному взутті: допоможе простий "кухонний засіб"

Реклама
16:01

В іранських дронах використовувалися нові деталі з США - розвідкаВідео

15:55

Місячне затемнення 8 листопада 2022 готує великі сюрпризи: астролог назвала щасливчиків і лузерівВідео

15:47

Путін сильно схибив: експерти назвали 7 головних помилок диктатора РФ у війніВідео

15:20

У Офісі президента розглядають всі сценарії аж до блекаута - Подоляк

15:16

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили подробиці величезних втрат окупантівВідео

15:13

"Вже не місто-герой": Садальський закотив істерику через ОдесуВідео

15:12

Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

15:10

Ватикан запропонував свою територію для переговорів України і РФВідео

14:56

"Це шоу з піснями, які допомагають нам триматися" - Володимир Завадюк про проєкт "Пісня мого життя"

14:36

Відома голлівудська акторка після камінг-ауту вперше стала мамою

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осінь
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти