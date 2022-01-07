Все обличчя обгризли собаки: у Дніпрі знайшли труп жінки

Тіло знайшли біля лікарні / Інформатор

У Дніпрі, 7 січня, біля міської лікарні № 6 знайшли обгризене тіло жінки.

Як повідомляє видання Інформатор, тіло загиблої виявили місцеві жителі біля теплотраси на вулиці Батумській.

"В результаті чого померла жінка, зараз невідомо. Її особу поки також не вдалося встановити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обличчя громадянки поглинули бродячі собаки.

На місці події працювали слідчі та судмедексперти.

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Всі обставини і деталі події з'ясовуються.

Як раніше повідомляли, на Дніпропетровщині виявили тіло 29-річної жінки. За попередньою інформацією перед смертю її зґвалтували, а тіло намагалися спалити.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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