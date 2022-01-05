Під Одесою знайшли мертвою цілу сім'ю, зокрема трьох дітей

Копи виявили тіла п'яти людей у дачному будинку / Фото od.npu.gov.ua

В Одеській області в дачному будинку на Надлиманському масиві виявили мертвими п'ять осіб, зокрема трьох малолітніх дітей - віці п'яти, семи і дев'яти років. Загинув також 41-річний чоловік і 71-річна жінка.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в поліцію звернувся друг родини та повідомив: чоловік з двома дівчатками і хлопчиком, над якими він взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері, а наступного дня перестав виходити на зв'язок.

Надалі всі п'ятеро були виявлені мертвими в будинку, що належить пенсіонерці.

На місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в приміщення немає.

Попередня причина смерті сім'ї - удушення чадним газом від паливного генератора.

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Подію кваліфіковано за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої визначать остаточну правову кваліфікацію того, що сталося.

Нагадаємо, у Сумах ціла сім'я отруїлася чадним газом. Через порушення у встановленні газового водонагрівача в лікарню потрапили троє дорослих і троє дітей. Життя всіх постраждалих вже поза небезпекою: сім'ю врятувала швидка реакція і дзвінок на "103".

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