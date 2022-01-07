Перед смертю зґвалтували та намагалися спалити: під Дніпром знайшли оголене тіло жінки

Ймовірного вбивцю жінки вже затримали / УНІАН

На Дніпропетровщині виявили тіло 29-річної жінки. За попередньою інформацією перед смертю її зґвалтували, а тіло намагалися спалити.

Труп виявили біля вокзалу в Апостоловому, пише "Інформатор".

На її тілі нарахували 12 ножових поранень в районі грудей, шиї та обличчя. Припускають, що померлу також зґвалтували.

Попередньо відомо, що компанія товаришів розпивала алкоголь. Під час "заходу" виник конфлікт. Як саме він переріс у вбивство, поки неясно. По гарячих слідах затримали 29-річного підозрюваного. З ним зараз працюють правоохоронці. Особу вбитої встановили. Вона 29-річна мешканка Апостолове.

читайте такожВідрізала "господарство" і 100 разів вдарила ножем: жінка зізналася в страшному вбивстві на ХерсонщиніРаніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізавши свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

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