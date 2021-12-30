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Знайшли без білизни у сараї: у Чернівцях чоловік жорстоко зґвалтував та перерізав горло пенсіонерці

30 грудня 2021, 17:59

Жінка померла від сильної кровотечі через проникаючу різану рану на шиї.

насильство
Насильство / Інформатор

У Чернівцях чоловік відсидить 15 років у в'язниці через жорстоке вбивство та зґвалтування 65-річної жінки.

Як пише видання" Молодий Буковинець", злочин стався ще у квітні 2008 року.

Тоді кривдникові було всього 22 роки. Він напередодні вдень приїхав у рідне село у Сокирянському районі із заробітків. Після зустрічі з друзями і родичами він в стані алкогольного сп'яніння ввечері зайшов в будинок своєї 65-річної сусідки, щоб вступити з нею в статеві стосунки, але жінка йому в інтимі відмовила, після цього він вдарив її в обличчя, через що вона впала.

"Після зґвалтування чоловік перерізав жінці горло ножем і зник, а через 3 дні покинув територію України, довгий час уникаючи кримінальної відповідальності за скоєне", - йдеться в повідомленні.

Зарізану і згвалтовану жінку знайшли вранці в сараї в напівоголеному вигляді, без нижньої білизни.

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Була вся побита

Експерти встановили, що жінка померла від сильної кровотечі через проникаючу різану рану на шиї. Також на її тілі слідчі виявили множинні тілесні ушкодження – переломи ребер, синці та колото-різані рани.

Суд розійшовся у вироку

Але Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка невинним в інкримінованих йому злочинах і виправдав, мотивуючи своє рішення недоведеністю його провини у вчиненні насильницьких дій щодо загиблої.

Колегія суддів Чернівецького Апеляційного суду з таким висновком суду першої інстанції не погодилася, вважаючи, що всі докази свідчили про вчинення злочинів саме цією молодою людиною.

Чоловік стверджував, що ще з 14 років мав з жінкою добровільні статеві стосунки, і ввечері до її загибелі також у них був секс. Втім, його слова не знайшли підтвердження.

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Також суд врахував, що між обвинуваченим та загиблою була велика різниця у віці - 43 роки, тому критично поставився до таких пояснень і визнав їх неправдивими і наданими для того, щоб ввести суд в оману та уникнути покарання.

Затримали за зґвалтування

Так що вже 35-річному жителю Чернівецької області навіть через 13 років після скоєного не вдалося уникнути покарання. За цей час він навіть створив сім'ю. У нього є дружина та діти. Але у жовтні 2019 року його затримали, адже аналіз ДНК підтвердив причетність до давніх злочинів.

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Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, встановивши обставини справи, дослідивши всі докази та заслухавши сторони, визнала чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) та п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті людині із зґвалтуванням (умисне вбивство).

Тепер за скоєне чоловік відсидить у в'язниці 15 років.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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