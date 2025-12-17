Окупанти обманюють керівництво, щоб приховати провал на важливій ділянці фронту

Що сказав командир:
- На Харківщині ворог хоче розширити сіру зону
- В районі Куп'янська ситуація для ЗСУ покращилася
- В Харківській області наступ РФ не зупиняється
Окупаційні війська країни-агресорки Росії на Харківському напрямку продовжують спроби порушити українську логістику, а також накопичувати сили в тилу підрозділів Сил оборони.
Про це в етері Еспресо розповів командир 2-го механізованого батальйону 125-ОМБр 3-го Армійського корпусу "Дарвін". За його словами, ворог прагне розширити сірі зони на Харківщині.
Який план в окупаційних сил РФ
Наразі окупанти націлені на порушення ліній постачання ЗСУ та інфільтрацію в тил українських підрозділів. Але навіть попри постійний тиск ворога на окремих ділянках фронту в Харківській області ситуацію Силам оборони вдається покращувати. Мова йде зокрема про район Куп'янська.
"Дійсно, ситуація на цьому напрямку виглядає набагато кращою, ніж ворог доповідає своєму керівництву. Росіяни були в Купʼянську й у наших відносних тилах. Там вони накопичувались й розосереджувались. Втім, нам вдалось вже порушити логістику вже окупантам, потім локалізувавши ворога у забудові ми його поступово знищили", - пояснив "Дарвін".
У Куп'янську дотепер залишається кілька ворожих груп, але вони не становлять великої загрози. Водночас на інших напрямках на Харківщині окупанти постійно йдуть у наступ, однак військовий переконаний, що Сили оборони здатні стримати ворога.
Як російське командування реагує на провал окупантів під Куп'янськом
Главред писав, що за даними партизанського руху Атеш, Генштаб Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст - Куп'янська та Покровська.
Нездатність Валерія Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань, як от взяття у раніше поставлені терміни Куп'янська, спричинила те, що у кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос.
Ситуація на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що останніми днями окупанти на Харківському напрямку здаються в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. Втім, про громадян яких країн йдеться, він не уточнив.
Раніше стало відомо, що в районі центральної міської лікарні Куп'янська було заблоковано понад три десятки військовослужбовців 121-го і 122-го мотострілецьких полків. Крім того, ще кілька груп окупантів сховалися в підвалах прилеглих житлових будинків і фактично не мають змоги покинути позиції.
Напередодні стало відомо, що українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів.
Про джерело: 125-та окрема важка механізована бригада
125 ОВМБр - військове з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України у Львові. Складається у складі 3-го армійського корпусу. У березні 2022 року була сформована як 125-та окрема бригада територіальної оборони. Наприкінці липня 2025 року бригаду було переформовано в окрему важку механізовану бригаду.
