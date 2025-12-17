Окупанти обманюють керівництво, щоб приховати провал на важливій ділянці фронту

Сили оборони покращили своє становище на Харківщині, в той час як окупанти заявили про "успіх" на цій же ділянці фронту.

Як змінилася ситуація на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що сказав командир:

На Харківщині ворог хоче розширити сіру зону

В районі Куп'янська ситуація для ЗСУ покращилася

В Харківській області наступ РФ не зупиняється

Окупаційні війська країни-агресорки Росії на Харківському напрямку продовжують спроби порушити українську логістику, а також накопичувати сили в тилу підрозділів Сил оборони.

Про це в етері Еспресо розповів командир 2-го механізованого батальйону 125-ОМБр 3-го Армійського корпусу "Дарвін". За його словами, ворог прагне розширити сірі зони на Харківщині.

Який план в окупаційних сил РФ

Наразі окупанти націлені на порушення ліній постачання ЗСУ та інфільтрацію в тил українських підрозділів. Але навіть попри постійний тиск ворога на окремих ділянках фронту в Харківській області ситуацію Силам оборони вдається покращувати. Мова йде зокрема про район Куп'янська.

"Дійсно, ситуація на цьому напрямку виглядає набагато кращою, ніж ворог доповідає своєму керівництву. Росіяни були в Купʼянську й у наших відносних тилах. Там вони накопичувались й розосереджувались. Втім, нам вдалось вже порушити логістику вже окупантам, потім локалізувавши ворога у забудові ми його поступово знищили", - пояснив "Дарвін".

У Куп'янську дотепер залишається кілька ворожих груп, але вони не становлять великої загрози. Водночас на інших напрямках на Харківщині окупанти постійно йдуть у наступ, однак військовий переконаний, що Сили оборони здатні стримати ворога.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Як російське командування реагує на провал окупантів під Куп'янськом

Главред писав, що за даними партизанського руху Атеш, Генштаб Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст - Куп'янська та Покровська.

Нездатність Валерія Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань, як от взяття у раніше поставлені терміни Куп'янська, спричинила те, що у кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що останніми днями окупанти на Харківському напрямку здаються в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. Втім, про громадян яких країн йдеться, він не уточнив.

Раніше стало відомо, що в районі центральної міської лікарні Куп'янська було заблоковано понад три десятки військовослужбовців 121-го і 122-го мотострілецьких полків. Крім того, ще кілька груп окупантів сховалися в підвалах прилеглих житлових будинків і фактично не мають змоги покинути позиції.

Напередодні стало відомо, що українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів.

Про джерело: 125-та окрема важка механізована бригада 125 ОВМБр - військове з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України у Львові. Складається у складі 3-го армійського корпусу. У березні 2022 року була сформована як 125-та окрема бригада територіальної оборони. Наприкінці липня 2025 року бригаду було переформовано в окрему важку механізовану бригаду.

