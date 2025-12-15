Рус
"Поступове видавлювання": у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську

Віталій Кірсанов
15 грудня 2025, 14:01оновлено 15 грудня, 14:32
354
Наразі дії з ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно, кажуть у ЗСУ.
У ЗСУ розповіли, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську
У ЗСУ розповіли, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

  • Навколо Вовчанська ворог намагається наступати
  • У Куп'янську військові відбили в окупантів 14 цивільних українців

Українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня, перебувало 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 осіб активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації", - зазначив Трегубов.

відео дня

За його словами, зазвичай, десь одна рація на три людини, може, на чотири. Відповідно до цього вважається, що росіян у місті десь від 100 до 200. За оцінками, найімовірніше ближче до 200.

"Ситуація розвивається, тому що росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті, і відбувається їхнє поступове видавлювання. Було б просто наносити удари виключно по тих позиціях, де засіли росіяни, але це могло б спричинити цивільні жертви та зайві руйнування, чого не хочеться допускати", - додав начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил.

Також, з іншого боку, не хочеться допустити втрат з української сторони в міських штурмах. Наразі дії з ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно.

Трегубов також додав, що навколо Вовчанська ворог намагається наступати. Українська оборона зараз вибудувана по річці Вовчій.

Водночас на Лиманському напрямку фіксується активний наступ росіян, зокрема в напрямку Лиману. На Великобурлуцькому напрямку ситуація відносно стабільна, поблизу Борової війська РФ також намагаються просунутися, але без успіхів.

У Куп'янську військові відбили в окупантів 14 цивільних українців

Бійці 127-ї Харківської бригади відбили в росіян у Куп'янську 14 осіб, серед яких - дворічна дівчинка. Про це повідомляє "Харків 1654".

Усі вони перебували в підвалі будинку в центрі міста. Там же засіли двоє російських окупантів, які використовували місцевих як живий щит. Українським бійцям вдалося ліквідувати загарбників і не зачепити людей.

Наразі всіх цивільних уже доправили до Харкова, вони в безпеці.

"А до батьків дітей буде багато запитань. Троє дітей в одному підвалі в центрі міста, де тривають бої. Уявляєте, скільки ресурсу, скільки сил витрачається нашими військовими, щоб не тільки росіян вибивати з міста, а й людей вивозити з-під ударів?" - йдеться в повідомленні.

'Поступове видавлювання': у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську
Інфографіка: Главред

Як провал окупантів у Куп'янську оцінюють аналітики

Главред писав, що, за даними аналітиків ISW, Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Куп'янська Харківської області та в околицях міста. Зокрема, українські військові просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.

Натомість російські "воєнкори" раніше повідомляли про просування Сил оборони України до мікрорайону Ювілейний та на північний захід від Куп'янська, а також заявляли про важкі бої поблизу Мирового та Радьківки. Деякі російські "воєнкори" навіть визнали втрату Радьківки.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що зараз командування російських окупантів розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ.

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Напередодні стало відомо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися в напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився в місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Речник оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Економічні вісті, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

