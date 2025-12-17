У Росії знову заявили про окупацію Куп'янська - в РНБО пояснили, що відбувається

Російське військово-політичне керівництво поширює фейки про ситуацію на фронті, зокрема щодо нібито контролю РФ над Куп’янськом, зазначили в ЦПД.

В РНБО спростували нову заяву російського керівництва про нібито окупацію Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

В Росії знову заявили про нібито окупацію Куп'янська

"Брехливі заяви" міністра оборони РФ свідчать про намір еліт РФ продовжувати війну

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов 17 грудня під час розширеного засідання колегії відомства за участю диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна відзвітував про нібито встановлення контролю над Куп’янськом. Заяву міністра цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Це вже друга подібна заява російської влади з кінця листопада, хоча ще минулого тижня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення безпосередньо з міста.

"Угруповання військ "Захід" зайняло стратегічно важливе місто Куп'янськ, яке противник безуспішно намагається собі повернути. Через нього проходили шляхи постачання підрозділів ЗСУ. Це дозволить розширити смуги безпеки в Харківській області та знизити загрози обстрілів противником північних районів (так званої, - ред.) ЛНР", — заявив Білоусов на засіданні.

Білоусов також стверджував, що російські війська начебто знищують "оточене угруповання" на лівому березі річки Оскіл на схід від Куп’янська.

Реакція РНБО України

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що очільник російського Міноборони продовжує поширювати неправдиву інформацію про контроль РФ над Куп’янськом.

"Насправді ж, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян. Але всі чиновники Путіна, від Герасимова, який першим збрехав про контроль міста, до Бєлоусова продовжують брехню при самому ж Путіні. Не виключаю, що і сам старий фашист вірить їх звітам виключно", - наголосив він.

За словами Коваленка, такі заяви пов’язані не лише зі страхом відповідальності за поразки, а насамперед із прагненням російських еліт і оточення Путіна за будь-яку ціну продовжувати війну, тому вони й доповідають йому про вигадані "успіхи". Водночас, зазначив він, і сам Путін налаштований на подальше ведення бойових дій.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, командир 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу з позивним "Дарвін" повідомив, що противник намагається розширювати так звані сірі зони в Харківській області.

Водночас, попри постійний тиск російських військ на окремих відтинках фронту, Силам оборони вдається поступово покращувати ситуацію, зокрема в районі Куп’янська. У самому місті ще залишаються окремі ворожі групи, однак вони не становлять суттєвої загрози. На інших напрямках Харківщини окупанти продовжують наступальні дії, проте, за оцінкою військового, українські підрозділи мають достатні можливості, щоб стримувати противника.

"Дійсно, ситуація на цьому напрямку виглядає набагато кращою, ніж ворог доповідає своєму керівництву. Росіяни були в Купʼянську й у наших відносних тилах. Там вони накопичувались й розосереджувались. Втім, нам вдалось вже порушити логістику вже окупантам, потім локалізувавши ворога у забудові ми його поступово знищили", - пояснив "Дарвін" в ефірі Еспресо.

Яка ситуація в Куп'янську - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція зі звільнення Куп’янська в Харківській області продовжується. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, українські підрозділи діють максимально обережно, поступово звільняючи місто з метою зменшення втрат. Наразі в Куп’янську заблоковано близько двохсот російських військовослужбовців.

Водночас партизанський рух "АТЕШ" інформує, що група російських солдатів у місті фактично опинилася в оточенні. Ці дані партизани отримали від власних джерел безпосередньо в підрозділах армії РФ.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

