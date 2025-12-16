Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

Олексій Тесля
16 грудня 2025, 02:19
13
Більша частина міста Куп'янська вже перейшла під контроль Сил оборони України.
ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська
З'явилися деталі боїв у Куп'янську / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, DeepState, 14-та ОМБр

Головне:

  • У Куп'янську в пастці опинилася група російських військових
  • Більша частина міста вже перейшла під контроль Сил оборони України

За даними підпільного руху "АТЕШ", у Куп'янську Харківської області в пастці опинилася група російських військових.

Інформацію партизани отримали від своїх джерел безпосередньо в підрозділах армії РФ.

відео дня

Повідомляється, що в районі центральної міської лікарні було блоковано понад три десятки військовослужбовців 121-го і 122-го мотострілецьких полків. Крім того, ще кілька груп окупантів сховалися в підвалах прилеглих житлових будинків і фактично не мають змоги покинути позиції.

Агенти стверджують, що більша частина міста вже перейшла під контроль Сил оборони України, через що оточення стало повною несподіванкою для російських підрозділів. Бойові дії зараз тривають на околицях Куп'янська.

В "АТЕШ" також зазначили, що їхні представники, перебуваючи всередині штабу 68-ї мотострілецької дивізії, продовжують передавати українській стороні відомості про плани командування РФ і зривати виконання окремих наказів.

Дані військових про ситуацію в Куп'янську

Командувач 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський заявив, що успішне повернення контролю над позиціями поблизу Куп'янська стало підсумком скоординованої роботи всіх підрозділів Сил оборони України. За його словами, операція стала прикладом командної взаємодії, і він подякував кожному військовослужбовцю, який був задіяний у її виконанні.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Більше новин:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

00:01Світ
Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:23Світ
Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Останні новини

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці літака за 45 секунд

03:27

Туристи дивуються, дізнавшись правду: де насправді виріс Степан Бандера

03:02

Учені приголомшили світ: сенсаційна знахідка в Бермудському трикутнику пояснила все

02:25

Останній ривок Росії: Романенко розкрив плани Путіна на 2026 рікВідео

02:19

Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - ІгнатьєвСвітло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв
02:00

Чи виймати акумулятор, якщо авто довго стоїть: експерт розкрив "за" й "проти"

01:30

Кінець епохи серцеїда: 64-річний Клуні відмовився від проявів почуттів

01:14

Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захопленняВідео

00:56

Марина Боржемська показала свого гарного чоловіка: "У мене свято"

Реклама
00:21

Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

00:01

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

15 грудня, понеділок
23:39

Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

23:23

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:08

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:05

Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

21:21

РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару

20:57

Коментар щодо замовної PR-кампанії проти Гордієвського офіційно

Реклама
20:39

"Спілкуємося з президентом" : Костюк вперше прокоментував своє майбутнє в "Динамо"

20:37

Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

20:32

Названо дату перемир'я: про що Україна домовилася з США та що чекає на Донбас

20:32

Як правильно провітрювати квартиру взимку і чому це важливіше, ніж здається

20:26

Без радіаторів і розеток: один хитрий трюк реально обігріє весь будинок

19:40

Деяким регіонам пощастить: запроваджено графіки вимкнення світла на 16 грудня

19:32

Підірвано надважливий об'єкт для окупантів: ЗСУ потужно вгатили по території РФ

19:30

У Трампа зробили важливу заяву після переговорів України та США - ЗМІ

19:28

7 ознак, що вам час міняти подушку: експерти пояснили, чому зволікати небезпечно

19:20

В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межіВідео

19:10

В окупантів почалися проблеми на фронтіПогляд

19:05

Природа здивувала всіх: літня квітка несподівано розцвіла посеред зимиВідео

18:54

Після відкриття ТРЦ Gulliver у журналістів виникли питання щодо реклами на медіафасаді

18:34

У боях з окупантами загинув відомий фотограф і письменник

18:31

Звідки у людей взялась свідомість та як вона працює - вчені зробили відкриття

18:31

Не чекайте дива: перспективи мирних домовленостейПогляд

18:28

Людям 65+ радять рідше приймати душ: лікарі пояснили, чому це важливо

18:09

Чому 16 грудня не можна перераховувати гроші: яке церковне свято

17:59

Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин

17:47

Гороскоп на сьогодні 16 грудня: Дівам - доленосна зустріч, Стрільцям - успіх

Реклама
17:34

Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді, – колишній прокурор САП

17:22

Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

17:20

"Угода до кінця дня": відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

17:15

Перший в історії випадок: СБУ підірвала ворожий підводний човен у НоворосійськуВідео

17:08

"Те, що Тарас говорив - низько": учасниця "Холостяка" жорстко висловилася після вильоту

16:43

Зимове покриття не завжди корисне: коли мульча може нашкодити рослинамВідео

16:43

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

16:35

"Ювелірна робота": український криголам уперше перетнув Південне полярне колоФото

16:34

Водіїв закликають перевірити багажник авто у грудні – неочікувана причина

16:29

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти