Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

Більша частина міста Куп'янська вже перейшла під контроль Сил оборони України.

З'явилися деталі боїв у Куп'янську

Головне:

У Куп'янську в пастці опинилася група російських військових

Більша частина міста вже перейшла під контроль Сил оборони України

За даними підпільного руху "АТЕШ", у Куп'янську Харківської області в пастці опинилася група російських військових.

Інформацію партизани отримали від своїх джерел безпосередньо в підрозділах армії РФ.

Повідомляється, що в районі центральної міської лікарні було блоковано понад три десятки військовослужбовців 121-го і 122-го мотострілецьких полків. Крім того, ще кілька груп окупантів сховалися в підвалах прилеглих житлових будинків і фактично не мають змоги покинути позиції.

Агенти стверджують, що більша частина міста вже перейшла під контроль Сил оборони України, через що оточення стало повною несподіванкою для російських підрозділів. Бойові дії зараз тривають на околицях Куп'янська.

В "АТЕШ" також зазначили, що їхні представники, перебуваючи всередині штабу 68-ї мотострілецької дивізії, продовжують передавати українській стороні відомості про плани командування РФ і зривати виконання окремих наказів.

Дані військових про ситуацію в Куп'янську

Командувач 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський заявив, що успішне повернення контролю над позиціями поблизу Куп'янська стало підсумком скоординованої роботи всіх підрозділів Сил оборони України. За його словами, операція стала прикладом командної взаємодії, і він подякував кожному військовослужбовцю, який був задіяний у її виконанні.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



