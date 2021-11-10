Лікар розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта

На восьмий день хвороби є ризик опинитися в реанімації / Фото Reuters

Коронавірус COVID-19 помітно мутував і придбав нові симптоми. Зараз світ атакує штам Дельта, і його ознаки відрізняються. Голова приватної клініки та радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький розписав по днях, як протікає коронавірусна інфекція в організмі.

"У перші шість днів дорослий пацієнт переносить коронавірус цілком терпимо і, як правило, "на ногах". Це вже відома втрата або ослаблення смаку і нюху, головний біль і відчуття м'язової тяжкості. Іноді людина страждає діареєю та розладом травного тракту", - розповів лікар, передає ТСН.

При цьому штам Дельта впливає на фізичну форму пацієнта, оскільки нерідко викликає гостру нудоту, втрату апетиту і, як наслідок, втрату ваги. Також для цієї версії коронавірусу характерні різкі перепади температури тіла: спочатку піднімається до 37,5-38, а за два дні падає на позначку 36-35,5.

"Далеко не завжди температури 37 градусів на восьмий день захворювання може служити приводом "видихнути спокійно". Часто буває саме так, що температура невисока, сатурація нормальна, а потім різкий "стрибок" стану і пацієнту терміново потрібна госпіталізація, тому що легені вражені. Є лише один спосіб попередити ситуацію - на 6-7 день зробити аналіз на С-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його за два -три дні", – порадив Жиравецький.

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Таким чином, можна спробувати зловити момент початку сильного запалення, що потребує госпіталізації та потужного лікування.

Жиравецький зазначив: у разі, коли С-реактивний білок піднявся до позначки вище 50, і КТ показує зміни в легенях, це означає, що у хворого почався цитокіновий шторм (занадто сильна реакція імунної системи людини на коронавірус, - ред.). Таких пацієнтів лікувати вдома дуже складно.

"І ми отримуємо велику смертність, тому що дуже багато хто не встигає дійти до лікаря, не встигає зробити ПЛР-тест", — сказав лікар.

За словами лікаря Жиравецького, перебіг COVID-19 дуже прискорився. Ускладнення почали наступати набагато швидше. На шостий-восьмий день хвороби пацієнти можуть мати досить сильні ускладнення, а деякі з них на восьмий день ризикують опинитися в реанімації.

Симптоми штаму коронавірусу Дельта по днях

1 день хвороби

температура;

біль у м'язах;

головний біль;

іноді закладеність носа.

2-3 день хвороби

Може з'явитися кашель, діарея. У деяких хворих може бути так зване світле вікно - це період, коли температура нормалізується і пацієнт почувається досить непогано.

До 6 дня хвороби

Все відбувається досить спокійно, але буває і важкий перебіг з такими симптомами:

нудота;

діарея;

головний біль;

біль у м'язах;

втрата нюху;

зміна смаку.

6-7 день день хвороби

Може піднятися температура до 38 градусів, це поганий симптом.

8 день хвороби

Ускладнення коронавірусу і загроза потрапити в реанімацію.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві за добу виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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