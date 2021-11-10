Коли ВООЗ оголосить про закінчення пандемії коронавірусу: названо умову

Пандемія коронавірусу закінчиться, коли не буде навантаження на систему охорони здоров'я/ Фото Reuters

Якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена, то можна буде говорити про закінчення пандемії коронавірусу, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Щойно наша система охорони здоров'я не буде перевантажена через госпіталізацію і смерть від COVID-19, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться в ендемію", - сказав Клюге в інтерв'ю La Vanguardia.

За його словами, якщо тенденція з поширенням інфекції не зміниться, то до лютого наступного року в Європі може додатися ще півмільйона летальних випадків від коронавірусу. Причину цього Клюге бачить в тому, що в половині країн регіону застопорилася вакцинація.

"Кілька місяців тому головною проблемою була наявність (вакцин, - ред.), тепер проблема - скептицизм щодо вакцин, фейкові новини", - зазначив Клюге.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ додав, що збирається створити робочу групу в Європі, яка буде пов'язана з питаннями вакцинації.

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Довідка. Ендемія - це постійна наявність в певній місцевості захворюваності людей тієї чи іншої інфекцією.

Пандемія - вищий ступінь розвитку епідемічного процесу. Сильна епідемія, що поширилася на території низки країн, континентів і охоплює переважну частину світу.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу встановив новий антирекорд смертей від COVID-19. Померли 833 пацієнта.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

Як повідомляв Главред, Європейський Союз оновив "зелений список" країн для туристів. Україна до нового переліку вже не потрапила. Таким чином кордони ЄС для українців закрито.

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