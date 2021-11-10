Коронавірус в Україні 10 листопада: понад 23 тисячі нових хворих і 816 смертей

З початку епідемії коронавірусу в Україні жертвами хвороби стали понад 74 тисячі осіб.
Станом на ранок середи, 10 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 283 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали 16 277 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях та м. Київ (1740).
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1740 випадків;
- Вінницька область - 673 випадки;
- Волинська область - 720 випадків;
- Дніпропетровська область - 1792 випадки;
- Донецька область - 1210 випадків;
- Житомирська область - 631 випадок;
- Закарпатська область - 403 випадки;
- Запорізька область - 1123 випадки;
- Івано-Франківська область - 694 випадки;
- Київська область - 1016 випадків;
- Кіровоградська область - 113 випадків;
- Луганська область - 606 випадків;
- Львівська область - 1021 випадок;
- Миколаївська область - 1067 випадків;
- Одеська область - 1572 випадки;
- Полтавська область - 1591 випадок;
- Рівненська область - 1037 випадків;
- Сумська область - 867 випадків;
- Тернопільська область - 482 випадки;
- Харківська область - 1719 випадків;
- Херсонська область - 521 випадок;
- Хмельницька область - 1141 випадок;
- Черкаська область - 800 випадків;
- Чернівецька область - 387 випадків;
- Чернігівська область - 357 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 130 772 людини;
- одужали - 2 553 842 пацієнта;
- летальних випадків - 74 206;
- проведено ПЛР-тестів - 14 999 766.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.
Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
читайте такожОбов'язкова вакцинація від COVID-19: у МОЗ розширили список професій
Вінницька, Закарпатська, Харківська та Черкаська області можуть увійти до червоної зони карантину в Україні вже цього тижня.
В Одеській області з коронавірусних відділень почали виписувати пацієнтів з низьким рівнем кисню в крові.
Читайте також:
- У МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть невакцинованих українців
- ВООЗ не вважає пігулки від COVID-19 альтернативою
- У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку
- Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків немає