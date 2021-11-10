Коронавірус в Україні 10 листопада: понад 23 тисячі нових хворих і 816 смертей

Коронавірус в Україні побороли ще понад 16 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 10 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 283 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали 16 277 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях та м. Київ (1740).

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1740 випадків;

Вінницька область - 673 випадки;

Волинська область - 720 випадків;

Дніпропетровська область - 1792 випадки;

Донецька область - 1210 випадків;

Житомирська область - 631 випадок;

Закарпатська область - 403 випадки;

Запорізька область - 1123 випадки;

Івано-Франківська область - 694 випадки;

Київська область - 1016 випадків;

Кіровоградська область - 113 випадків;

Луганська область - 606 випадків;

Львівська область - 1021 випадок;

Миколаївська область - 1067 випадків;

Одеська область - 1572 випадки;

Полтавська область - 1591 випадок;

Рівненська область - 1037 випадків;

Сумська область - 867 випадків;

Тернопільська область - 482 випадки;

Харківська область - 1719 випадків;

Херсонська область - 521 випадок;

Хмельницька область - 1141 випадок;

Черкаська область - 800 випадків;

Чернівецька область - 387 випадків;

Чернігівська область - 357 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 10 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 130 772 людини;

одужали - 2 553 842 пацієнта;

летальних випадків - 74 206;

проведено ПЛР-тестів - 14 999 766.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

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Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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Вінницька, Закарпатська, Харківська та Черкаська області можуть увійти до червоної зони карантину в Україні вже цього тижня.

В Одеській області з коронавірусних відділень почали виписувати пацієнтів з низьким рівнем кисню в крові.

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