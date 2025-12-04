Ніколи не буде здоровий: актриса "Доярки з Хацапетівки" рятує сина

Коротко:
- Що трапилося з актрисою
- Чим хворий її син
Зірка колись популярного російського фільму "Доярка з Хацапетівки" Євгенія Осипова, яка не дає інтерв'ю, намагаючись дистанціюватися від різноманітних шоу і телевізійних проєктів, розповіла про важку хворобу свого сина.
Як пишуть російські пропагандисти, актриса довгі роки боролася з алкогольною залежністю, після того, як дізналася про діагноз свого сина.
"Чотири роки тому синові поставили діагноз - цукровий діабет першого типу. У перший рік ми чотири рази лежали в реанімації просто через незнання. Син важко приймає цю болячку. Пам'ятаю, як ішли з ним до лікаря, він каже: "Мамо, коли я буду здоровим?" Я відповіла йому: "Ніколи". Через стрес за рік я набрала 30 кілограмів, навіть не помітивши цього. Я жила у внутрішньому пеклі", - сказала актриса в першому за довгі роки телевізійному інтерв'ю Андрію Малахову.
Про персону: Євгенія Осипова
Євгенія Осипова - російська актриса театру і кіно. Найбільш відома за ролями в серіалах "Доярка з Хацапетівки" і "Закрита школа".
