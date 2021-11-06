Антирекорд смертей від COVID-19: в Україні жертвами хвороби за добу стали майже 800 осіб

За добу коронавірус виявили у 25 063 жителів країни. Жертвами хвороби стали 793 пацієнта.
Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. Зокрема захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м. Київ (1426).
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1426 випадків;
- Вінницька область - 781 випадок;
- Волинська область - 466 випадків;
- Дніпропетровська область - 2616 випадків;
- Донецька область - 1408 випадків;
- Житомирська область - 834 випадки;
- Закарпатська область - 345 випадків;
- Запорізька область - 1096 випадків;
- Івано-Франківська область - 881 випадок;
- Київська область - 876 випадків;
- Кіровоградська область - 173 випадки;
- Луганська область - 513 випадків;
- Львівська область - 1465 випадків;
- Миколаївська область - 715 випадків;
- Одеська область - 2177 випадків;
- Полтавська область - 963 випадки;
- Рівненська область - 1079 випадків;
- Сумська область - 960 випадків;
- Тернопільська область - 746 випадків;
- Харківська область - 1535 випадків;
- Херсонська область - 808 випадків;
- Хмельницька область - 1057 випадків;
- Черкаська область - 669 випадків;
- Чернівецька область - 511 випадків;
- Чернігівська область - 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 058 014 осіб;
- одужали - 2 504 236 осіб;
- летальних випадків - 71 635;
- проведено ПЛР-тестів - 14 801 967.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
Станом 4 листопада в "червоній" зоні карантину перебували 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів було шість, а "жовту" зону поповнила Тернопільщина, тепер там три області.
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