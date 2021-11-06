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Антирекорд смертей від COVID-19: в Україні жертвами хвороби за добу стали майже 800 осіб

6 листопада 2021, 08:18
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За добу коронавірус виявили у 25 063 жителів країни. Жертвами хвороби стали 793 пацієнта.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізували ще понад п'ять тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. Зокрема захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м. Київ (1426).

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1426 випадків;
  • Вінницька область - 781 випадок;
  • Волинська область - 466 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2616 випадків;
  • Донецька область - 1408 випадків;
  • Житомирська область - 834 випадки;
  • Закарпатська область - 345 випадків;
  • Запорізька область - 1096 випадків;
  • Івано-Франківська область - 881 випадок;
  • Київська область - 876 випадків;
  • Кіровоградська область - 173 випадки;
  • Луганська область - 513 випадків;
  • Львівська область - 1465 випадків;
  • Миколаївська область - 715 випадків;
  • Одеська область - 2177 випадків;
  • Полтавська область - 963 випадки;
  • Рівненська область - 1079 випадків;
  • Сумська область - 960 випадків;
  • Тернопільська область - 746 випадків;
  • Харківська область - 1535 випадків;
  • Херсонська область - 808 випадків;
  • Хмельницька область - 1057 випадків;
  • Черкаська область - 669 випадків;
  • Чернівецька область - 511 випадків;
  • Чернігівська область - 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 6 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 058 014 осіб;
  • одужали - 2 504 236 осіб;
  • летальних випадків - 71 635;
  • проведено ПЛР-тестів - 14 801 967.
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Смертність від коронавірусу в Україні б'є рекорди / index.minfin.com.ua

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

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Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Станом 4 листопада в "червоній" зоні карантину перебували 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів було шість, а "жовту" зону поповнила Тернопільщина, тепер там три області.

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