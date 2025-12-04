Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

Служби безпеки Ірландії встановили, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення.

Літак Зеленського під час візиту до Ірландії переслідували невідомі дрони / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Про що мова:

4 невідомі дрони слідували тією самою траєкторією, що й літак Зеленського

Дрони були великими, дуже дорогими і мали військове призначення

Наразі невідомо, зто і звідки їх запустив

Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти.

Інцидент стався ввечері 1 грудня, коли український президент вирушив до Ірландії. Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ірландський портал The Journal

Зазначається, що чотири "дрони військового типу" досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили вирішили не збивати дрони.

Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Проте поки що невідомо, чи злетіли дрони з суші, чи з непоміченого корабля.

"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", - йдеться в повідомленні.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

