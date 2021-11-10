Коронавірус у Києві встановив новий антирекорд: за добу жертвами хвороби стали 73 людини

Коронавірус у Києві встановив новий смертельний антирекорд / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус у Києві за минулу добу виявили у 1740 осіб - це на 536 випадків більше, ніж 9 листопада (було 1204 випадки COVID-19).

При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії. Всього померли 6 677 осіб, свідчать дані МОЗ.

Всього в столиці підтверджено 272 768 випадків COVID-19. З початку епідемії в Києві видужали 236 151 осіб (975 за добу).

Скільки людей померли від коронавірусу в Києві по днях / index.minfin.com.ua

У Київській області зафіксовано 158 929 випадків COVID-19 (1016 нових випадків за добу). З початку епідемії в області видужали 137 598 осіб (648 за добу), померли 3 588 осіб (40 за добу).

Коронавірус в Києві

Столиця України два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червону зону карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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