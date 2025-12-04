Рус
Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

Олена Кюпелі
4 грудня 2025, 19:33
Хрещена дочка короля Чарльза повідомила про страшний діагноз.
Індія Гікс розповіла про здоров'я
Індія Хікс розповіла про здоров'я / Колаж Главред, фото Instagram/indiahicksstyle

Хрещена дочка короля Карла, Індія Хікс, повідомила, що у неї нещодавно діагностували вогнище раку шкіри в області гомілки, яке "тривожно швидко поширюється".

Як пише Page Six, 58-річна член королівської сім'ї поділилася цією заявою у своїй рубриці "Вівторковий субстек", повідомивши читачам, що лікарі виявили хворобу після того, як вона перенесла медичну процедуру.

"Прийшли результати аналізів після недавньої операції з видалення раку шкіри, і новини... не дуже", - написала Гікс.

Хрещена дочка короля хвора
Хрещена дочка короля хвора / Фото Instagram/indiahicksstyle

Вона продовжила: "Я відреагувала так само, як і більшість людей: дивна суміш спокійної практичності та легкого внутрішнього страху. Ти кажеш собі, що все добре, заварюєш чай, відповідаєш на електронні листи, і весь цей час тихий внутрішній голос шепоче: "А що, якщо все гірше, ніж ми думаємо?"

Щоб розв'язати цю проблему, Гікс пояснила, що знайшла лікаря в Маямі, який може провести термінову процедуру, яка називається операцією Мооса.

король Чарльз III
Король Чарльз III також пережив хворобу/ ua.depositphotos.com

Операція "передбачає висічення тонких шарів шкіри. Кожен тонкий шар ретельно досліджується на наявність ознак раку. Процес триває доти, доки ознаки раку не зникнуть", - повідомляє клініка Майо.

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

