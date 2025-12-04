Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

Коротко:
- Кому поставили важкий діагноз
- Як вона пов'язана з королем
Хрещена дочка короля Карла, Індія Хікс, повідомила, що у неї нещодавно діагностували вогнище раку шкіри в області гомілки, яке "тривожно швидко поширюється".
Як пише Page Six, 58-річна член королівської сім'ї поділилася цією заявою у своїй рубриці "Вівторковий субстек", повідомивши читачам, що лікарі виявили хворобу після того, як вона перенесла медичну процедуру.
"Прийшли результати аналізів після недавньої операції з видалення раку шкіри, і новини... не дуже", - написала Гікс.
Вона продовжила: "Я відреагувала так само, як і більшість людей: дивна суміш спокійної практичності та легкого внутрішнього страху. Ти кажеш собі, що все добре, заварюєш чай, відповідаєш на електронні листи, і весь цей час тихий внутрішній голос шепоче: "А що, якщо все гірше, ніж ми думаємо?"
Щоб розв'язати цю проблему, Гікс пояснила, що знайшла лікаря в Маямі, який може провести термінову процедуру, яка називається операцією Мооса.
Операція "передбачає висічення тонких шарів шкіри. Кожен тонкий шар ретельно досліджується на наявність ознак раку. Процес триває доти, доки ознаки раку не зникнуть", - повідомляє клініка Майо.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше продюсер Ігор Кондратюк відповів на недавні образи співака Віталія Козловського. Раніше Козловський у прямому ефірі звернувся до свого колишнього продюсера і назвав його "старим очкариком".
Як повідомляв Главред, українська відома ведуча Леся Нікітюк повідомила, що їй подобається жити з сином у маленькому місті.
Вас також може зацікавити:
- Зламана корона: Король завдав останнього нищівного удару по колишньому принцу
- Хід історії змінили дві жінки: ким були дружини останнього короля Русі-України
- Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі
Про персону: король Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред