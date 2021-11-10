Києву загрожує тотальний локдаун: школярі залишаються на дистанційці

У Києві можуть ввести повний локдаун / УНІАН

У Києві склалася критична ситуація через епідемію коронавірусу, при цьому ситуація погіршується, заявив мер Віталій Кличко.

В ході онлайн-брифінгу він закликав людей дотримуватися правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.

"Ми не закрили торгово-розважальні центри, транспорт для вакцинованих, але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", - заявив він.

За його словами, в Києві черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорій.

Локдаун у школах: як діти продовжать навчання

Учні шкіл, зокрема початкової школи, продовжать навчання в дистанційному режимі через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, заявив Кличко.

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"Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - сказав він.

Мер Києва уточнив, що станом на 10 листопада в київські лікарні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізовано 85 дітей, у тому числі четверо – в реанімації.

"Такої кількості дітей у лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу", - підкреслив міський голова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус у Києві за минулу добу виявили у 1740 осіб - це на 536 випадків більше, ніж 9 листопада (було 1204 випадки-19).

При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії. Всього померли 6 677 осіб.

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