Києву загрожує тотальний локдаун: школярі залишаються на дистанційці

Учні початкової школи продовжать навчання в дистанційному режимі, розповів Віталій Кличко.
У Києві склалася критична ситуація через епідемію коронавірусу, при цьому ситуація погіршується, заявив мер Віталій Кличко.
В ході онлайн-брифінгу він закликав людей дотримуватися правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.
"Ми не закрили торгово-розважальні центри, транспорт для вакцинованих, але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", - заявив він.
За його словами, в Києві черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорій.
Локдаун у школах: як діти продовжать навчання
Учні шкіл, зокрема початкової школи, продовжать навчання в дистанційному режимі через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, заявив Кличко.
"Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - сказав він.
Мер Києва уточнив, що станом на 10 листопада в київські лікарні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізовано 85 дітей, у тому числі четверо – в реанімації.
"Такої кількості дітей у лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу", - підкреслив міський голова.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус у Києві за минулу добу виявили у 1740 осіб - це на 536 випадків більше, ніж 9 листопада (було 1204 випадки-19).
При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії. Всього померли 6 677 осіб.
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