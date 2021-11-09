Новий антирекорд смертей від COVID-19 в Україні: за добу жертвами хвороби стали 833 пацієнта

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у майже 19 тисяч українців. Найбільше нових випадків COVID-19 у Дніпропетровській та Львівській областях.
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Зкорема, захворіли 1163 дитини і 426 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях та м. Київ (1204).
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1204 випадки;
- Вінницька область - 547 випадків;
- Волинська область - 570 випадків;
- Дніпропетровська область - 2042 випадки;
- Донецька область - 832 випадки;
- Житомирська область - 240 випадків;
- Закарпатська область - 241 випадок;
- Запорізька область - 1021 випадок;
- Івано-Франківська область - 322 випадки;
- Київська область - 905 випадків;
- Кіровоградська область - 67 випадків;
- Луганська область - 530 випадків;
- Львівська область - 1352 випадки;
- Миколаївська область - 987 випадків;
- Одеська область - 1516 випадків;
- Полтавська область - 1182 випадки;
- Рівненська область - 818 випадків;
- Сумська область - 522 випадки;
- Тернопільська область - 386 випадків;
- Харківська область - 1314 випадків;
- Херсонська область - 262 випадки;
- Хмельницька область - 439 випадків;
- Черкаська область - 813 випадків;
- Чернівецька область - 453 випадки;
- Чернігівська область - 423 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 107 489 осіб;
- одужали - 2 537 565 осіб;
- летальних випадків - 73 390;
- проведено ПЛР-тестів - 14 930 139.
Коронавірус в Україні - статистика
Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
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Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
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