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Новий антирекорд смертей від COVID-19 в Україні: за добу жертвами хвороби стали 833 пацієнта

9 листопада 2021, 08:20
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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у майже 19 тисяч українців. Найбільше нових випадків COVID-19 у Дніпропетровській та Львівській областях.

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Коронавірус в Україні вбив з початку епідемії понад 73 тисячі людей/ Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Зкорема, захворіли 1163 дитини і 426 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях та м. Київ (1204).

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1204 випадки;
  • Вінницька область - 547 випадків;
  • Волинська область - 570 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2042 випадки;
  • Донецька область - 832 випадки;
  • Житомирська область - 240 випадків;
  • Закарпатська область - 241 випадок;
  • Запорізька область - 1021 випадок;
  • Івано-Франківська область - 322 випадки;
  • Київська область - 905 випадків;
  • Кіровоградська область - 67 випадків;
  • Луганська область - 530 випадків;
  • Львівська область - 1352 випадки;
  • Миколаївська область - 987 випадків;
  • Одеська область - 1516 випадків;
  • Полтавська область - 1182 випадки;
  • Рівненська область - 818 випадків;
  • Сумська область - 522 випадки;
  • Тернопільська область - 386 випадків;
  • Харківська область - 1314 випадків;
  • Херсонська область - 262 випадки;
  • Хмельницька область - 439 випадків;
  • Черкаська область - 813 випадків;
  • Чернівецька область - 453 випадки;
  • Чернігівська область - 423 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні - статистика на ранок 9 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 107 489 осіб;
  • одужали - 2 537 565 осіб;
  • летальних випадків - 73 390;
  • проведено ПЛР-тестів - 14 930 139.

Коронавірус в Україні - статистика

Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19. Тоді померли 793 людини.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

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Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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