Ризики курсового хаосу в Україні: банкір назвав вартість долара з 8 грудня

Банкір заявив, що енергетична ситуація впливає на настрої населення.

Курс валют з 8 по 14 грудня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Українці почали запасатися валютою

Наступного тижня ситуація на валютному ринку матиме ознаки "розгойданості"

Наступного тижня курс долара не має зазнати значних змін. Попередній аналіз свідчить, що валютний ринок навряд чи відійде від поточної траєкторії. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що енергетична ситуація впливає на настрої населення.

"Коли світло зникає, зростає відчуття нестабільності, а з ним - бажання частини громадян запастися валютою. Це психологічний, але дуже відчутний фактор", - сказав банкір.

За його словами, економічний бік проблеми не менш важливий: перебої в роботі бізнесу через нестабільне енергоживлення можуть призвести до перегляду цін, падіння виробництва й підвищення витрат. Інфляційний тиск у результаті теж збільшується.

"Втім, у НБУ достатньо ресурсів і механізмів, щоб згладжувати тиск. Інтервенції й надалі компенсуватимуть піковий попит, а обсяги продажу валюти, ймовірно, залишаться в межах до 800 млн доларів за тиждень", - каже Лєсовий.

На його думку, 8-14 грудня ситуація хоч і матиме ознаки "розгойданості", але вона залишатиметься досить контрольованою і до міри передбачуваною. Наразі відсутні зримі ризики курсового хаосу.

Курс валют наступного тижня

Банкір також назвав основні показники валютного ринку з 8 по 14 грудня:

коридори валютних змін: 42,2-42,6 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс валют у грудні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що значною проблемою для гривні є зростання дефіциту зовнішньої торгівлі України.

За його словами, лише суттєва девальвація гривні може значно скоротити дефіцит зовнішньої торгівлі.

"Така девальвація цілком реальна вже в середині або наприкінці 2026 року. Однак у грудні 2025 року ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизи офіційний курс долара на 5 грудня 2025 року. Гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що в перший тиждень грудня долар торгуватиметься нижче 43 грн, а євро не перевищить 50 грн.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

