Загроза нависла над трьома містами: відомі наступні цілі росіян на фронті

Головне із заяви аналітика:
- Після Покровська росіяни можуть піти на Костянтинівку
- Ворог хоче прорватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації
- Росія намагатиметься встановити контроль над Донецькою областю
Якщо країні-агресору Росії вдасться повністю захопити Покровськ, то її наступною метою стане Костянтинівка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
За його словами, росіяни будуть прориватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації.
"Передусім під ударом буде Костянтинівка, тому що це місто розташоване в низині, а росіяни контролюють панівні висоти в Торецьку і Часовому Яру. Це створить великі проблеми для нас: передусім із логістикою, але й з утриманням позиції взагалі. Тобто Костянтинівка під потужним вогневим контролем ворога, тому її важко буде втримати", - наголосив він.
Аналітик додав, що також під загрозою буде Сіверськ, адже бої вже точаться на околицях міста.
"Росіяни будуть намагатися прорватися з флангу, щоб оточити наші підрозділи в агломерації", - каже Снєгирьов.
Водночас, третє місто, яке росіяни точно далі намагатимуться взяти, – це Лиман.
"Хочу наголосити, що передусім Росія намагатиметься встановити контроль над Донецькою областю. Не Запорізькою, не Сумською і не Харківською – активізація підрозділів ворога там є відволіканням наших резервів і застосуванням "тактики тисячі порізів". А основний напрямок – Костянтинівка, Сіверськ, Лиман", - йдеться у заяві.
Експерт зауважив, що до Лимана всього 2,5 км, і це ключовий автологістичний хаб. До того ж для росіян встановлення контролю над Лиманом матиме велике політично-ідеологічне значення, оскільки місто було деокуповане внаслідок успішного контрнаступу наших військ.
"Тому російські війська намагатимуться прориватися до цієї агломерації, це конче потрібно Росії", - підсумував він.
Чи можуть ЗСУ вийти з Покровська
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що якщо ЗСУ підуть з Покровська, то у росіян з’явиться можливість планувати рух на місто Дніпро.
"Поки ми контролюємо Покровськ, або як мінімум покровський рубіж, у противника немає стратегічної перспективи йти на Дніпро, він навіть планувати таке не буде. Якщо ж ми відійдемо від Покровська, то ми фактично запросимо російські війська до Дніпропетровської області", - вважає він.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, окупанти поширили брехню про нібито захоплення одного з сіл біля Гуляйполя. Однак, у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.
Аналітики DeepState зафіксували просування окупантів у Донецькій області. Також росіянам за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську та поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.
Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук сказав, що наразі найбільша кількість боєзіткнень на фронті припадає на місто Покровськ, де ситуація є особливо складною та загрозливою. Доставка необхідного забезпечення до Мирнограду ускладнена, що робить логістику надзвичайно проблематичною.
Про персону: Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
