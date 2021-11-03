Київ другий день поспіль б'є рекорди смертності від COVID-19

Коронавірус убив у столиці понад шість тисяч осіб/ Фото Reuters

Коронавірус в Києві станом на ранок середи, 3 листопада, вбив за добу рекордну кількість пацієнтів за весь час епідемії COVID-19 у місті. Жертвами хвороби стали 69 осіб. Антирекорд столиця встановлює вже другий день поспіль.

За минулі 24 години в столиці виявили 2024 нових випадки коронавірусу, свідчать дані на сайті МОЗ. При цьому, одужали 1110 осіб.

Активних хворих у Києві - 25 489 осіб. Всього померли від коронавірусу 6337 осіб.

Скільки жертв коронавірусу в Києві - статистика / index.minfin.com.ua

Як повідомляв Главред, з 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоби зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію. Люди хоч і були в масках, але не дотримувалися соціальної дистанції.

В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталися два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.

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