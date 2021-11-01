Київ став "червоним": які обмеження діють з 1 листопада і кого торкнуться

Громадяни можуть відвідувати заклади, користуватися транспортом за наявності сертифіката про вакцинацію, негативного тесту або документа про одужання від COVID.
З півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.
Вхід з COVID-сертифікатом або тестом
З 1 листопада для того, щоби відвідати торговий центр, заклад харчування або деякі державні установи, а також проїхатися в громадському транспорті столиці, потрібно пред'явити один з наступних документів:
- сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 ("жовтий" або "зелений" внутрішній документ або міжнародний);
- негативний свіжий тест, зроблений методом ПЛР або експрес-методом для виявлення антигену SARS-CoV-2;
- документ, що засвідчує одужання від коронавірусу.
Дані документи допоможуть безперешкодно відвідати:
- заклади харчування;
- торгові (ТЦ) і торгово-розважальні центри (ТРЦ);
- Заклади культури (кіно, музеї, виставки тощо);
- спортзали та фітнес-центри;
- готель;
- заклади соціального захисту,
- центри надання адмінпослуг;
- управління праці та соцзахисту;
- управління Пенсійного фонду;
- масові заходи.
Діти та підлітки зможуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
Куди можна піти без COVID-сертифіката або тесту на коронавірус
Без обмежень у червоній зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки і продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим і соціальна дистанція.
Як працюватиме громадський транспорт у Києві з 1 листопада
Метро, маршрутки, тролейбуси, трамваї працюватимуть в звичайному режимі, але їздити в них зможуть громадяни, у яких є COVID-сертифікат або свіжий тест.
Перевіряти наявність таких документів будуть на вході в транспорт і вибірково. У метрополітені, на зупинках наземного комунального та приватного транспорту столиці працюватимуть спеціальні групи правоохоронців.
Як працюватимуть школи та дитячі садки
У школах з 1 листопада навчальний процес відновиться в дистанційному режимі (від першого до одинадцятого класу). У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.
Дитсадки продовжать працювати за умови вакцинації 100% персоналу закладів.
Мер Віталій Кличко назвав посилення карантину необхідністю, а самі посилені обмеження - карантином невакцинованих.
Коли Київ вийде з червоної зони
У МОЗ пояснили, що червона зона в регіоні діє до стабілізації ситуації та залежить від COVID-показників. Зокрема, йдеться про рівень госпіталізації, кількість хворих, рівень тестування та завантаженість лікарняних ліжок з киснем.
Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше повідомляв, що з досвіду попередніх обмежень, середній час перебування регіону в "червоній" зоні становить 37 днів.
Як повідомляв Главред, в суботу, 30 жовтня кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.