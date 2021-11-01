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Київ став "червоним": які обмеження діють з 1 листопада і кого торкнуться

1 листопада 2021, 07:33
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Громадяни можуть відвідувати заклади, користуватися транспортом за наявності сертифіката про вакцинацію, негативного тесту або документа про одужання від COVID.

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Карантин у Києві посилили з 1 листопада / УНІАН

З півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.

Вхід з COVID-сертифікатом або тестом

З 1 листопада для того, щоби відвідати торговий центр, заклад харчування або деякі державні установи, а також проїхатися в громадському транспорті столиці, потрібно пред'явити один з наступних документів:

  • сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 ("жовтий" або "зелений" внутрішній документ або міжнародний);
  • негативний свіжий тест, зроблений методом ПЛР або експрес-методом для виявлення антигену SARS-CoV-2;
  • документ, що засвідчує одужання від коронавірусу.

Дані документи допоможуть безперешкодно відвідати:

  • заклади харчування;
  • торгові (ТЦ) і торгово-розважальні центри (ТРЦ);
  • Заклади культури (кіно, музеї, виставки тощо);
  • спортзали та фітнес-центри;
  • готель;
  • заклади соціального захисту,
  • центри надання адмінпослуг;
  • управління праці та соцзахисту;
  • управління Пенсійного фонду;
  • масові заходи.

Діти та підлітки зможуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Куди можна піти без COVID-сертифіката або тесту на коронавірус

Без обмежень у червоній зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки і продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим і соціальна дистанція.

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Як працюватиме громадський транспорт у Києві з 1 листопада

Метро, маршрутки, тролейбуси, трамваї працюватимуть в звичайному режимі, але їздити в них зможуть громадяни, у яких є COVID-сертифікат або свіжий тест.

Перевіряти наявність таких документів будуть на вході в транспорт і вибірково. У метрополітені, на зупинках наземного комунального та приватного транспорту столиці працюватимуть спеціальні групи правоохоронців.

Як працюватимуть школи та дитячі садки

У школах з 1 листопада навчальний процес відновиться в дистанційному режимі (від першого до одинадцятого класу). У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Дитсадки продовжать працювати за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Мер Віталій Кличко назвав посилення карантину необхідністю, а самі посилені обмеження - карантином невакцинованих.

Коли Київ вийде з червоної зони

У МОЗ пояснили, що червона зона в регіоні діє до стабілізації ситуації та залежить від COVID-показників. Зокрема, йдеться про рівень госпіталізації, кількість хворих, рівень тестування та завантаженість лікарняних ліжок з киснем.

Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше повідомляв, що з досвіду попередніх обмежень, середній час перебування регіону в "червоній" зоні становить 37 днів.

Як повідомляв Главред, в суботу, 30 жовтня кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

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