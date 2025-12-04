Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 5 грудня
- Де температура повітря опуститься до -3 градусів
- Де буде дощ та туман
Погода в Україні 5 грудня буде місцями дощовою та туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що похолодання прийде в Україну з 5-6 грудня. 9 грудня температура повітря знову підвищиться. 9-10 грудня будуть дощі.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 5 грудня
В Україні 5 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с. Водночас у більшості західних, Вінницькій областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Щодо температури, вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -2
За даними meteoprog, 5 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів.
Погода 5 грудня у Києві
У Києві 5 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.
Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.
Читайте також:
- Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
- Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди
- Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред