Коронавірус в Україні перетнув дві "червоні лінії" та встановив антирекорд

За добу коронавірус був виявлений у 27377 жителів країни. При цьому загальна кількість заражених перевищила три мільйони осіб, а кількість жертв - понад 70 тис.
Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
За минулі 24 години госпіталізовано 5 472 людини; летальних випадків - 699; одужали - 12 464 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) та Житомирській (1559) областях.
Зазначимо, що цифра в понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшою кількістю за весь час епідемії.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1836 випадків;
- Вінницька область - 672 випадки;
- Волинська область - 674 випадки;
- Дніпропетровська область - 2254 випадки;
- Донецька область - 1390 випадків;
- Житомирська область - 1559 випадків;
- Закарпатська область - 421 випадок;
- Запорізька область - 1350 випадків;
- Івано-Франківська область - 1214 випадків;
- Київська область - 967 випадків;
- Кіровоградська область - 212 випадків;
- Луганська область - 759 випадків;
- Львівська область - 1400 випадків;
- Миколаївська область - 733 випадки;
- Одеська область - 1899 випадків;
- Полтавська область - 1197 випадків;
- Рівненська область - 1041 випадок;
- Сумська область – 1543 випадки;
- Тернопільська область - 523 випадки;
- Харківська область - 1656 випадків;
- Херсонська область - 613 випадків;
- Хмельницька область - 1113 випадків;
- Черкаська область - 775 випадків;
- Чернівецька область - 694 випадки;
- Чернігівська область - 882 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 006 463 людини;
- одужали - 2 479 138 осіб;
- летальних випадків - 70 146;
- проведено ПЛР-тестів - 14 658 956.
Коронавірус в Україні
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Летальних випадків було 720.
Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
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