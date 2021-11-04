Коронавірус в Україні перетнув дві "червоні лінії" та встановив антирекорд

Коронавірус в Україні встановив новий антирекорд за кількістю хворих / Reuters

Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

За минулі 24 години госпіталізовано 5 472 людини; летальних випадків - 699; одужали - 12 464 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) та Житомирській (1559) областях.

Зазначимо, що цифра в понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшою кількістю за весь час епідемії.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 4 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні / index.minfin.com.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1836 випадків;

Вінницька область - 672 випадки;

Волинська область - 674 випадки;

Дніпропетровська область - 2254 випадки;

Донецька область - 1390 випадків;

Житомирська область - 1559 випадків;

Закарпатська область - 421 випадок;

Запорізька область - 1350 випадків;

Івано-Франківська область - 1214 випадків;

Київська область - 967 випадків;

Кіровоградська область - 212 випадків;

Луганська область - 759 випадків;

Львівська область - 1400 випадків;

Миколаївська область - 733 випадки;

Одеська область - 1899 випадків;

Полтавська область - 1197 випадків;

Рівненська область - 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область - 523 випадки;

Харківська область - 1656 випадків;

Херсонська область - 613 випадків;

Хмельницька область - 1113 випадків;

Черкаська область - 775 випадків;

Чернівецька область - 694 випадки;

Чернігівська область - 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 006 463 людини;

одужали - 2 479 138 осіб;

летальних випадків - 70 146;

проведено ПЛР-тестів - 14 658 956.

Коронавірус в Україні

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Летальних випадків було 720.

Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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