"РФ готується до наступу на Чернігів": що насправді відбувається і чи є загроза

Глава ЦПД при РНБО Андрій Коваленко прямо сказав, чого хоче Кремль та чи є у РФ сили для розгортання нового наступу на Чернігів.

РФ погрожує наступом на Чернігів

Що відомо:

РФ погрожує новим наступом на Чернігів

Коваленко сказав, що є у росіяни сили для наступу

Стало відомо, чого насправді хоче РФ

У РФ почали залякувати українців нібито підготовкою до наступу на Чернігів. Глава Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко прямо заявив, чого насправді добивається ворог.

Він зазначає, що росіяни навмисно поширюють такі наративи, використовуючи їх як частину когнітивної операції проти України. Ворог хоче посилити тиск на Україну та затягнути процес із допомогою США.

"Мета - додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати всюди на фронті", - пише Коваленко.

Чи може РФ піти в наступ на Чернігів

Андрій Коваленко запевняє, що нині у росіян немає сил для початку наступу на Чернігів. Подібні заяви про "захоплення" раніше стосувалися Сум та Харкова.

"Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, СОУ зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста", - заявив Коваленко.

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

