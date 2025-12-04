Рус
Кремль пропонує переговори: Путін неочікувано назвав "шлях виходу з конфлікту"

Руслан Іваненко
4 грудня 2025, 19:10
Путін закликає Київ до переговорів, намагаючись представити дипломатію єдиним шляхом виходу з війни.
Зеленский, Путин
Путін намагається виправдати вторгнення / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Путін звинуватив Захід у "розв’язанні війни проти Росії"
  • Заявив, що СВО — "спроба завершити війну", а не почати її
  • Повторив фейки про "мирні наміри" РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін у інтерв’ю India Today заявив, що так звана "спеціальна військова операція" нібито не була початком війни, а "спробою її закінчити". За його словами, конфлікт проти Росії "розв’язав Захід українськими руками", повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Путін повторив тезу про те, що Москва протягом восьми років намагалася вирішити ситуацію в Україні "мирними засобами". Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той "декларував прагнення до миру, але зрештою поставив інтереси націоналістично налаштованих груп вище за інтереси українського народу".

Переговори як "вихід із конфлікту"

У розмові з журналістами India Today Путін заявив, що "головне завдання київської влади — усвідомити, що переговори є найкращим способом розв’язання проблем". Він наголосив, що саме дипломатичний шлях, на його думку, може стати виходом із нинішнього конфлікту.

Росія вкотре звинуватила Захід у нібито провокуванні війни, тоді як міжнародна спільнота покладає відповідальність за початок повномасштабного вторгнення саме на Кремль.

Версія щодо Криму

Окремо президент країни-агресорки заявив, що Росія "не анексувала Крим", а начебто "прийшла на допомогу мешканцям півострова" і "не могла вчинити інакше" — твердження, що суперечить міжнародному праву та позиції більшості держав світу.

Справжня ціль Кремля на переговорах –думка експерта

Політичний аналітик Віталій Кулик вважає, що Володимир Путін свідомо підтримує переговорний процес, оскільки переконаний у його вигідній для себе динаміці. За словами експерта, ключова мета Кремля полягає не стільки в Україні, скільки у прагненні закріпити за Росією статус наддержави та домогтися готовності світових центрів ухвалення рішень вести з нею серйозний діалог про нову архітектуру глобального порядку.

У цьому контексті переговори, зазначає Кулик, насправді стосуються перерозподілу сфер впливу, а не врегулювання суто українського питання. Саме тому Москва може навмисно затягувати процес і тримати Дональда Трампа на відстані, виграючи час.

Експерт також наголошує, що Кремль використовує цей період для вирішення власних стратегічних проблем: прагне отримати певні домовленості зі США, уникнути найжорсткіших санкцій та, за можливості, домогтися їхнього часткового послаблення.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, між США та Росією щодо завершення війни в Україні поки що не дав відчутних результатів. Як зазначає The New York Times, Росія стикається з низкою труднощів, які впливають на хід війни, однак жодна з них не забезпечує США вирішальної переваги на переговорах.

Крім того, в Офісі президента підтвердили, що сьогодні українські переговорники секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушать до Флориди для переговорів з американською делегацією щодо умов завершення війни.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що мирна домовленість для України може виявитися компромісною і не зовсім справедливою. Він також висловив розчарування після ознайомлення з початковим варіантом мирного плану.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін мирні переговори
Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

