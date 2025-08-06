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Вода людям по пояс, транспорт затопило зсередини: у Києві негода накоїла біди

Анна Косик
6 серпня 2025, 14:38
1865
Комунальники почали боротися із наслідками сильної грози.
Дождь, ливень, гроза
Деякі вулиці у Києві частково затопило / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншоти з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Які наслідки зливи у Києві
  • Якою буде погода у столиці до кінця дня

6 серпня Києвом та областю пронеслася потужна гроза з великим градом і сильним вітром. Через непогоду у місті буквально "плавають" машини, а людям вода аж по пояс.

У Мережі публікують десятки відео, на яких видно усі наслідки грози. Зокрема в одному з місцевих супермаркетів пробило стелю, а тролейбус затопило зсередини. Також у Києві через погоду відірвало частину фасаду багатоповерхівки.

відео дня
Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків негоди у Києві:

У КМДА повідомили, що за короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів. Наразі працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок.

"До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо. Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим. Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - йдеться у повідомленні.

Постраждала внаслідок негоди і Київщина. Через сильний дощ та вітер відбулося відключення світла у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів. Про це повідомили у ДТЕК.

отключение света в Киевской области
Повідомлення ДТЕК про відключення світла у Київській області / фото: скріншот

Якою буде погода в Києві до вечора

До кінця дня, згідно з даними meteoprog, ймовірність опадів у столиці дорівнює 10-30%. На заміну опадам та поривам вітру прийде спека до +28 градусів і невелика хмарність.

погода в Киеве 6 августа
Погода в Києві 6 серпня / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що погода по усій Україні 6 серпня буде теплою та переважно без опадів. Водночас у деяких областях таки будуть сильні грозові дощі.

Напередодні стало відомо, що 6 серпня через територію нашої країни із заходу на схід буде переміщуватися атмосферний фронт, який стане причиною коливання тиску і вологості. Через це можливе короткочасне зниження температури, проте воно буде не суттєвим.

Нагадаємо, у четвер, 7 серпня, Україна вже опиниться в тилу атмосферного фронту, тому практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)?

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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