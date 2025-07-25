Пенсіонерів можуть оштрафувати в громадському транспорті: за що та на яку суму

Штраф передбачений для пенсіонерів, які не дотримуються головного правила безкоштовного проїзду у транспорті.

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Яка помилка пенсіонерів у транспорті може обернутися штрафом / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Пенсіонери можуть безкоштовно їздити у транспорті за наявності документів

Пасажира без пенсійного посвідчення можуть оштрафувати

Українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але у деяких випадках їм, як і іншим пасажирам, доведеться платити, інакше українцям на пенсії може загрожувати чималий штраф.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 354, для безкоштовного проїзду у трамваї, тролейбусі чи автобусі пенсіонеру потрібно обов'язково мати пенсійне посвідчення, щоб у випадку необхідності показати його водію чи кондуктору.

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Якщо ж пенсіонер їде у транспорті без цього документа і не сплачує за проїзд, то його можуть оштрафувати. Сума покарання подекуди у 20 разів більша за вартість одного квитка, але залежить від міста і типу транспорту.

Наприклад, за останніми даними, штраф за проїзд в автобусі у Києві без квитка становить 160 гривень, у Львові за безквитковий проїзд доведеться заплатити 300 гривень, а в Одесі - 140 гривень.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що власники будинків у сільській місцевості іноді стикаються з неприємністю у вигляді великого штрафу, адже нехтують державними будівельними нормами (ДБН).

Раніше повідомлялося, що чимало українців у період з весняни до осені нехтують законом і іноді, самі того не знаючи, грубо його порушують. Мова йде про паліїв сухої трави, яких можуть оштрафувати на суму до 30600 гривень.

Напередодні з'ясувалося, що в Україні встановлені адміністративні покарання за незаконне носіння військової форми. Штрафи можуть бути досить значними, однак діють не у всіх ситуаціях.

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Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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