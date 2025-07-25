Пенсіонерів можуть оштрафувати в громадському транспорті: за що та на яку суму

Головне:
- Пенсіонери можуть безкоштовно їздити у транспорті за наявності документів
- Пасажира без пенсійного посвідчення можуть оштрафувати
Українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але у деяких випадках їм, як і іншим пасажирам, доведеться платити, інакше українцям на пенсії може загрожувати чималий штраф.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів 354, для безкоштовного проїзду у трамваї, тролейбусі чи автобусі пенсіонеру потрібно обов'язково мати пенсійне посвідчення, щоб у випадку необхідності показати його водію чи кондуктору.
Якщо ж пенсіонер їде у транспорті без цього документа і не сплачує за проїзд, то його можуть оштрафувати. Сума покарання подекуди у 20 разів більша за вартість одного квитка, але залежить від міста і типу транспорту.
Наприклад, за останніми даними, штраф за проїзд в автобусі у Києві без квитка становить 160 гривень, у Львові за безквитковий проїзд доведеться заплатити 300 гривень, а в Одесі - 140 гривень.
Штрафи в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що власники будинків у сільській місцевості іноді стикаються з неприємністю у вигляді великого штрафу, адже нехтують державними будівельними нормами (ДБН).
Раніше повідомлялося, що чимало українців у період з весняни до осені нехтують законом і іноді, самі того не знаючи, грубо його порушують. Мова йде про паліїв сухої трави, яких можуть оштрафувати на суму до 30600 гривень.
Напередодні з'ясувалося, що в Україні встановлені адміністративні покарання за незаконне носіння військової форми. Штрафи можуть бути досить значними, однак діють не у всіх ситуаціях.
Читайте також:
- Що буде з доларом і євро у серпні 2025 року: до чого готуватися українцям
- Українці можуть оформити об’єднану соцдопомогу: хто та скільки отримає
- Майже пів зарплати йде на їжу: в Україні різко підскочили ціни на продукти
Про джерело: Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред