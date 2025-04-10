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В Україні змінили правила дорожнього руху: кого це стосується

Руслан Іваненко
10 квітня 2025, 17:46
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Хто тепер може законно їхати смугою для маршруток.
ПДР, транспорт
Кому дозволено рух смугою для громадського транспорту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Про головне:

  • Мотоцикли та мопеди можуть рухатися тільки по спеціально позначених смугах
  • Зупинка дозволена лише у випадках, передбачених ПДР

З 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам користуватися смугами громадського транспорту. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Нові норми надають водіям мотоциклів і мопедів право рухатися смугами, призначеними для маршрутних транспортних засобів, за умови, що такі смуги позначені дорожнім знаком 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", розміткою у вигляді суцільної лінії 1.1 та літерою "А".

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При цьому, як і раніше, зупинка та стоянка на цих смугах заборонені — винятком є лише зупинка з дотриманням ПДР, наприклад, перед світлофором чи для пропуску пішоходів.

"Відтепер водії мотоциклів та мопедів можуть їздити смугами для громадського транспорту, позначеними відповідними знаками та розміткою, однак зупинка (і тим більше стоянка) на цих ділянках доріг для них не дозволена. Лише для виконання вимог ПДР в частині зупинки перед світлофором чи регулювальником, якщо ті подають сигнал що забороняє рух, пропуску пішоходів тощо" — повідомляється на сайті міністерства.

Також дозволено виконувати поворот праворуч зі смуги для громадського транспорту, якщо вона відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Нагадаємо, що згідно з чинними ПДР

  • мопедом вважається двоколісний транспортний засіб з об'ємом двигуна до 50 куб. см або електродвигуном потужністю до 4 кВт;
  • мотоциклом — двоколісний механічний транспортний засіб з двигуном об'ємом від 50 куб. см. До цієї категорії також відносяться моторолери, мотоколяски, триколісні транспортні засоби, чия дозволена максимальна маса не перевищує 400 кг.

Керувати такими транспортними засобами дозволено з 16 років за наявності відповідної категорії

  • А1 — для мопедів, моторолерів та інших легких двоколісних транспортних засобів;
  • А — для мотоциклів, у тому числі з боковим причепом.

До слова, аналогічні зміни вже були запроваджені у 2020 році для таксі — тоді їм дозволили здійснювати зупинку для посадки та висадки пасажирів на смугах громадського транспорту.

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Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Крім того Ford F-Series став лідером серед найбільш продаваних автомобілів у 2025 році, випередивши моделі Toyota. Про це повідомляє автомобільний портал Focus2Move.

Також відомий автомеханік Скотті Кілмер поділився порадами щодо правильної парковки автомобіля та розповів, які місця можуть виявитися найбільш небезпечними.

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