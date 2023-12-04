"Війна зараз не в глухому куті, вона в патовій ситуації": Тука назвав вихід

Ні українські військові, ні російські окупанти не можуть зараз добитися ніякого зсуву на фронті. Але є один спосіб забезпечити Україні прорив.

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Війна зараз не в глухому куті, вона в патовій ситуації, зазначає Тука/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

Війна в Україні зараз не в глухому куті, а в патовій ситуації, з якої є вихід. Якщо Захід надасть нашій державі потрібне озброєння, ми можемо добитися прориву на фронті й руху українських військових вперед.

Про це сказав колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді. Він зазначає, що термін "глухий кут" щодо війни в Україні з’явився через неправильний переклад слів Залужного.

"Давайте згадаємо статтю Залужного у виданні The Economist, яку досить невдало переклали, а тому з’явився термін "глухий кут". Правильніше було використати термін "пат", тобто нічия у шахах, коли жодна зі сторін не може радикально змінити ситуацію на свою користь", – зазначив Тука.

Також він нагадав, що Залужний у своїй статті говорив про те, що для здійснення прориву потрібна певна технологічна революція. Тука зазначив, що точку зору Залужного на днях підтримав і конкретизував відомий американський генерал Бен Ходжес.

"Не є великою таємницею, що переважна більшість високопосадовців армії США повністю підтримує Україну та ті потреби, які озвучує Залужний. Також вони не задоволені тим, що вище політичне керівництво західних країн не реагує належним чином на ті запити, які надає Україна. Ходжес сказав, що задля того, аби відбувся прорив, Сполученим Штатам потрібно надати Україні ті зразки ATACMS, які здатні уражати цілі на відстані 300 км із боєголовками різного типу, а після цього Німеччині потрібно надати Україні свої ракети дальністю ураження 500 км", – сказав Тука.

За його словами, масове використання подібних засобів ураження дозволить українцям у дуже стислі терміни звільнити окупований Крим.

Він зазначив, що використання озброєння такого типу для України буде новітнім, бо ми до цього часу таке озброєння ніколи не використовували. З такої точки зору, це може вважатися певним технологічним проривом.

"Тому я абсолютно не поділяю песимізму, який оволодіває українцями, коли вони чують про те, що Україна опинилася в глухому куті. Ніякого глухого кута немає – це патова ситуація, з якої потрібно знайти вихід. І фахові військові озвучили цей вихід. Не потрібно бути лауреатом Нобелівської премії для того, щоб збагнути, що саме потрібно для цього. Втім, зараз усе залежить від політичного керівництва різних країн світу, які здатні допомогти здійснити такий технологічний прорив", – підсумував Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан розповів, що ЗСУ почали рух на новому напрямку фронту. Російські окупанти продовжують наступальні дії майже по всій лінії бойових дій. Водночас, Сили оборони України на деяких ділянках продовжують просування вперед.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів. Також він зазначив, що окупанти почали застосовувати чорні дрони, пофарбовані "з балончика" – таким чином вони намагалися обманути українську ППО.

Нагадаємо, пресофіцер 26-ої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначав, що ворог почав наступ із 2 напрямків. За словами офіцера Збройних сил України, деякі позиції на Бахмутському напрямку протягом дня можуть переходити з рук в руки декілька разів.

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