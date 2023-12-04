Позиції переходять із рук в руки: ворог почав наступ із 2 напрямків - офіцер ЗСУ

За словами офіцера Збройних сил України, деякі позиції на Бахмутському напрямку протягом дня можуть переходити з рук в руки декілька разів.

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Офіцер ЗСУ розкрив деталі про обстановку на Бахмутському напрямку / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Генштаб ЗСУ

Десантні підрозділи росіян на Бахмутському напрямку отримали підкріплення і продовжують спроби наступу на північному та південному флангах міста Бахмут. Про це розповів пресофіцер 26-ої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі Еспресо.

"Бахмутський напрямок залишається гарячим. За минулу добу відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог постійно застосовує артилерію, також дуже активно використовує керовані й некеровані авіаційні бомби, це фугасні 250 км.", - зауважив пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

За його словами, ворог намагається проводити штурми невеликими групами, оскільки погода є нестабільною та переважно дощовою, що обмежує можливість використання важкої техніки для підтримки. Він додав, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже динамічна.

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"Ворог отримав поповнення, причому у десантних підрозділах. Російські війська ведуть дуже активні дії на південному та північному флангах. Позиції протягом дня можуть переходити з рук в руки декілька разів. На деяких ділянках противник має успіхи, на деяких ми продовжуємо свої штурмові дії, контратакуючи загарбника", - резюмував Олег Калашніков.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в районі Бахмуту в листопаді окупаційна російська армія понесла втрати в 8700 осіб. У околицях Бахмута вороги продовжують використовувати тактику "м'ясних" штурмів.

Як відзначив військовий експерт Олександр Мусієнко, в даний момент російські окупанти під Бахмутом намагаються скувати підрозділи Збройних сил України з метою недопущення їх перекидання на Авдіївський напрямок.

Водночас, в ЗСУ зазначили, що на Бахмутському напрямку фронт залишається динамічним, тому розмови про будь-які успіхи російських окупантів є недоречними.

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