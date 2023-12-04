Завдали несподіваного удару: ЗСУ почали рух на новому напрямку фронту - Світан

Російські окупанти продовжують наступальні дії майже по всій лінії бойових дій. Водночас, Сили оборони України на деяких ділянках продовжують просування вперед.

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ЗСУ почали просування в напрямку населеного пункту Майорське - Світан / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України почали неочікуваний для противника наступ в Донецькій області. Стало відомо про просування в напрямку населеного пункту Майорське. Про це в ефірі 24 каналу повідомив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан.

Аналітик вказує на те, що основна мета руху спрямована на місто Горлівка, і місто Торецьк, яке розташоване західніше. Торецьк важливий для ЗСУ як ключовий рубіж, який знаходиться на висоті і дозволить здійснювати вогневий контроль на цьому напрямку.

Якщо ЗСУ вдасться просунутися за Майорське до селища Гольмівський, це може вказувати про контроль ЗСУ над північною частиною Горлівки, вважає Світан.

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За його словами, зараз цей рух можливий завдяки твердому покриттю Горлівської агломерації. Полковник у відставці переконаний, що цей напрямок є одним з двох найбільш перспективних для просування Сил оборони взимку, інший напрямок - це Донецьк із Авдіївки.

"На Авдіївку зараз росіяни намагаються наступати, завдання ЗСУ – витримати цей тиск і по максимуму знищити особовий склад та техніку. Далі, якщо буде достатня кількість сил та засобів, бійці зможуть рухатися в сторону Донецька та Ясинуватої", - впевнений Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бойові дії в районі Авдіївки

Нагадаємо, як ранішеповідомляв Главред, у суботу, 3 грудня, російські війська здійснили наступальні операції поблизу Авдіївки. Як вказали в Інституті вивчення війни (ISW), російські збройні сили здійснили просування на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

В DeepState вказали на те, що російські окупанти спробують захопити Авдіївку в Донецькій області, але їм це не вдається. Сили противника на цьому напрямку вже вичерпані.

Російські окупанти очікують на покращення погодних умов, щоб розпочати штурм Авдіївки за допомогою важкої техніки. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш. Він вказав, що найскладнішими напрямками залишаються райони Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

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