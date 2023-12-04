УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів: у ЗСУ розповіли про "новації" РФ

Альона Вороніна
4 грудня 2023, 10:05
Окупанти почали застосовувати чорні дрони, пофарбовані "з балончика" – таким чином вони намагалися обманути українську ППО.
ЗРК Gepard, дроны Шахед
Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів/ колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, Telegram

З-поміж різної зброї і техніки найкраще у відбитті атак дронів себе зарекомендував зенітно-ракетний комплекс Gepard. Тому Україні потрібно більше ЗРК Gepard та їхніх аналогів. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що російські окупанти завдають ударів по Україні великою кількістю дронів-камікадзе, і потрібно розуміти, що у кожного безпілотника завжди є своя ціль. Загарбники спрямовують дрони на військові, інфраструктурні, стратегічні об'єкти. Не винятком була і масована атака дронів на Київ 25 листопада. Ігнат зазначив, що у Києві є багато таких об’єктів, які хотіли б уразити російські окупанти.

За його словами, друга мета таких атак – змусити Україну виснажувати свою ППО.

відео дня

Ігнат розповів, що 40% ворожих дронів зазвичай збивають мобільні вогневі групи зенітками і стрілецькою зброєю. Частину збивають Gepard, Crotale, щось міг збити винищувач.

"Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard – це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії – 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", – пояснив Ігнат.

Тому, за його словами речника, нашій державі треба більше ЗРК Gepard і їхніх аналогів.

Окупанти почали запускати чорні дрони

Також речник прокоментував випадки застосування росіянами для атак дронів чорного кольору. За словами Ігната, зараз не йдеться про масове застосування таких дронів, але вже були зафіксовані такі випадки. Так, чорні дрони-камікадзе були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада.

Ігнат зазначає, що окупанти фактично почали фарбувати дрони "з балончика". Він припускає, що окупанти запустили такий дрон експериментально – щоб подивитися, як на нього відреагує українська ППО.

При цьому він зазначає, що поки що відомо про один такий дрон. Проте немає підтвердження ні того, що росіяни застосували такий дрон вперше, ні того, що таких дронів-камікадзе було багато.

"Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору. За моєю інформацією, такий "Шахед" тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні – уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "із балончика", – зазначив речник.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари дронами і ракетами по Україні

У ніч на 2 грудня РФ вдарила ракетами по Дніпру. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також повідомлялося, що у ніч на 2 грудня єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині. Окупанти вночі вдарили по Україні 11-ма дронами та однією ракетою. Вдалося збити усе, крім одного дрона.

Крім цього, у ніч на 3 грудня РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося. Загарбники запускали дрони і ракету з території Росії. Українська ППО збила майже всі дрони, крім двох. Також не вдалося збити ракету.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня на Хмельниччині вночі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу системи ППО. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона працювала щонайменше у дев'яти областях України. Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні безпілотник дрони вторгнення Росії Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Скасування тривоги через зліт МіГа: у ЗСУ пояснили причини, коли немає загрози

Скасування тривоги через зліт МіГа: у ЗСУ пояснили причини, коли немає загрози

12:37 Україна
"Політичний футбол": допомога Україні в €50 млрд під загрозою - Financial Times

"Політичний футбол": допомога Україні в €50 млрд під загрозою - Financial Times

12:10 Світ
Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:42

Олена Зеленська розповіла про перемогу, зміни у відносинах і в самому президенті

12:37

Скасування тривоги через зліт МіГа: у ЗСУ пояснили причини, коли немає загрози

12:20

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня 2023: Бику - заплутанність, Коню - думки про розлучення

12:10

"Політичний футбол": допомога Україні в €50 млрд під загрозою - Financial Times

12:00

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - СнєгирьовЕксклюзив

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:59

"Це найуспішніший період для країни": який місяць вирішить долю України - прогноз на 2024 рік

11:55

Уряд змінив порядок виплат для ВПО: кого зачеплять нововведення

11:53

Блокада кордонів України загрожує недофінансуванням армії: у ВРУ назвали невтішні цифри

11:12

Сантехніки будуть без роботи: чим прочистити засмічення в раковині

Реклама
11:10

Студенти України отримуватимуть соціальну стипендію: хто може подати заявку

11:06

Було приблизно 5 вибухів: деталі удару безпілотників по нафтобазі в Луганську

11:06

"Війна зараз не в глухому куті, вона в патовій ситуації": Тука назвав вихідВідео

10:33

Три найпростіші інгредієнти і закуска до Нового року в формі ялинки готова: покроковий рецепт

10:22

Позиції переходять із рук в руки: ворог почав наступ із 2 напрямків - офіцер ЗСУ

10:07

РФ намагалася атакувати об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття: що відомо

10:05

Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів: у ЗСУ розповіли про "новації" РФ

09:29

Це категорично не можна зберігати в морозилці: експерти назвали ТОП-5 продуктів

09:19

Деокупація Криму може об'єднати росіян: Тука назвав умовуВідео

08:58

Завдали несподіваного удару: ЗСУ почали рух на новому напрямку фронту - Світан

08:42

Гороскоп на завтра 5 грудня 2023: Овнам пора економити, Близнюків залишить удача

Реклама
08:20

В Україну увірветься різке похолодання: де сьогодні вдарить -10

08:13

Сигнал для росіян: в ISW зазначили, що означає указ Путіна про збільшення армії

08:10

Чому в нас немає своїх "шахедів"?Погляд

08:00

Астрологічний прогноз на 2024 рік: що чекає на Україну та коли закінчиться війнаЕксклюзив

07:36

Окупанти просунулися в декількох місцях біля Авдіївки - ISW

06:41

На Хмельниччині вночі лунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

06:10

План Джозефа Байдена, про який не знає Мар'яна БезуглаПогляд

06:05

Найбільш ймовірний сценарій завершення війниПогляд

05:32

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 257 за 10 секунд

03:59

Зірка "Голодних ігор" приготував борщ і жорстко відповів всі, хто вважає страву російською

03:03

Змащувати чи ні: як правильно підготувати пергаментний папір для випічки

02:30

Путіна може "здати" під трибунал нова влада РФ після змін в Росії – Тука

02:02

Наташа Корольова потрусила в'ялим задом і "втомленими" голими грудьми в снігу

01:35

Вразить усіх гостей: смачний та легкий рецепт пісочного тіста з трьох інгредієнтів

03 грудня, неділя
23:53

Протистояння між Україною і РФ може продовжуватися постійно - Тука

23:29

У країну увірвався 7-бальний шторм: магнітна буря триватиме цілий тиждень

23:01

Потрібно знайти помилку на зимовій картинці за 11 секунд: оптична ілюзія для геніїв

22:47

Ведуча шоу "Танці з зірками" прокоментувала чутки про вагітність

22:43

Зеленський назвав найважчі ділянки на фронті і анонсував нові рішення

22:06

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

Реклама
21:48

Популярна співачка зізналася, чому від неї відмовився Костянтин Меладзе

21:40

ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

20:52

Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

20:51

"Головне - прорвати оборону": офіцер зробив прогноз щодо лівобережжя Херсонщини

20:45

Більша за маму: Ані Лорак здивувала світським виходом доньки

19:56

Репер-путініст Баста потрапив у серйозну ДТП

19:36

Україну накрив антициклон: де вріже 14 градусів морозу

19:32

Ядерне стримування Путіна: у Німеччині назвали план для ЄС і занепокоїлися США

19:10

Чи можливий новий аналог "Тегерена-43"?Погляд

18:41

Експерт розповів, як запобігти конденсату на вікнах: ці прості поради врятують ваш будинок

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти