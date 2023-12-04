Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів: у ЗСУ розповіли про "новації" РФ

Окупанти почали застосовувати чорні дрони, пофарбовані "з балончика" – таким чином вони намагалися обманути українську ППО.

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Україні треба більше ЗРК Gepard для збиття дронів/ колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, Telegram

З-поміж різної зброї і техніки найкраще у відбитті атак дронів себе зарекомендував зенітно-ракетний комплекс Gepard. Тому Україні потрібно більше ЗРК Gepard та їхніх аналогів. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що російські окупанти завдають ударів по Україні великою кількістю дронів-камікадзе, і потрібно розуміти, що у кожного безпілотника завжди є своя ціль. Загарбники спрямовують дрони на військові, інфраструктурні, стратегічні об'єкти. Не винятком була і масована атака дронів на Київ 25 листопада. Ігнат зазначив, що у Києві є багато таких об’єктів, які хотіли б уразити російські окупанти.

За його словами, друга мета таких атак – змусити Україну виснажувати свою ППО.

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Ігнат розповів, що 40% ворожих дронів зазвичай збивають мобільні вогневі групи зенітками і стрілецькою зброєю. Частину збивають Gepard, Crotale, щось міг збити винищувач.

"Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard – це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії – 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", – пояснив Ігнат.

Тому, за його словами речника, нашій державі треба більше ЗРК Gepard і їхніх аналогів.

Окупанти почали запускати чорні дрони

Також речник прокоментував випадки застосування росіянами для атак дронів чорного кольору. За словами Ігната, зараз не йдеться про масове застосування таких дронів, але вже були зафіксовані такі випадки. Так, чорні дрони-камікадзе були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада.

Ігнат зазначає, що окупанти фактично почали фарбувати дрони "з балончика". Він припускає, що окупанти запустили такий дрон експериментально – щоб подивитися, як на нього відреагує українська ППО.

При цьому він зазначає, що поки що відомо про один такий дрон. Проте немає підтвердження ні того, що росіяни застосували такий дрон вперше, ні того, що таких дронів-камікадзе було багато.

"Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору. За моєю інформацією, такий "Шахед" тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні – уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "із балончика", – зазначив речник.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари дронами і ракетами по Україні

У ніч на 2 грудня РФ вдарила ракетами по Дніпру. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також повідомлялося, що у ніч на 2 грудня єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині. Окупанти вночі вдарили по Україні 11-ма дронами та однією ракетою. Вдалося збити усе, крім одного дрона.

Крім цього, у ніч на 3 грудня РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося. Загарбники запускали дрони і ракету з території Росії. Українська ППО збила майже всі дрони, крім двох. Також не вдалося збити ракету.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня на Хмельниччині вночі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу системи ППО. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона працювала щонайменше у дев'яти областях України. Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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