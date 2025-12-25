У Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників: сталася стрілянина

Коротко:
- Чоловік підрізав двох військовослужбовців ТЦК
- Тривають слідчі дії
У четвер, 25 грудня, у Дніпрі сталася сутичка між цивільним чоловіком і представниками територіального центру комплектування (ТЦК), унаслідок чого військові дістали поранення. Про це поінформувала у Facebook поліція Дніпропетровської області.
"На вулиці Калиновій міста Дніпра під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що "для затримання нападника один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря".
Тривають слідчі дії, підкреслили в поліції.
На кадрах видно багато людей: військових, поліцейських, звичайних цивільних. Одного з чоловіків повели до "швидкої".
Новий етап мобілізації
Мобілізація в Україні переходить у новий етап. Очікується збільшення кількості повісток через автоматизацію військового обліку та зміни в процедурі отримання відстрочок, повідомив нардеп Руслан Горбенко.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до баз податкової служби, що дасть змогу перевіряти ширше коло військовозобов'язаних, включно з тими, хто не перебуває на обліку, має відстрочку або виїхав за кордон. Очікується, що кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року.
Нагадаємо, в Одесі в одному з ТЦК стався вибух, унаслідок якого загинув громадянин, а ще один військовослужбовець дістав поранення. Інцидент стався під час спілкування з відвідувачем, у якого вибухнув невідомий предмет в особистих речах.
Також увечері 3 грудня у Львові під час мобілізаційного оповіщення смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК і СП, ветерана АТО Юрія Бондаренка. Нападник, 30-річний львів'янин, застосував ніж і газовий балончик, після чого втік. Згодом правоохоронці його затримали.
Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади і колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.
Про джерело: ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
