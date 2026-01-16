Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт

Сергій Кущ
16 січня 2026, 23:24
26
Інцидент викликав широкий суспільний резонанс.
Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт
Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, соцмережі

Ви дізнаєтеся:

  • За що покарали працівника ТЦК
  • Скандального працівника ТЦК не тільки відправили на фронт

Працівника Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), який застосовував фізичну силу до мобілізованого і знімав знущання на відео, притягнули до відповідальності і перевели для подальшої служби в бойову бригаду на фронт.

Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

відео дня

За даними спецпрокуратури, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі. Один із працівників ТЦК, перебуваючи в службовому автомобілі, безпідставно обмежив права і свободи громадянина.

"Встановлено, що... чиновник застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання та образи, що принижують його честь і гідність", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Крім того, військовослужбовець фіксував свої дії на камеру мобільного телефону.

Що передувало скандалу

7 січня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовані нецензурна лайка, погрози і побиття цивільної особи в службовому автомобілі ТЦК. Кадри були зняті самим військовослужбовцем, який знущався над мобілізованим.

Як повідомляли місцеві медіа, зокрема видання 20 хвилин, фігурантом відео є 24-річний Вадим Дячук, уродженець Волочиської громади Хмельницької області.

У соцмережах він називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше Дячук служив у патрульній поліції і одночасно отримував пенсію, імовірно по інвалідності.

Як покарали співробітника ТЦК

Стосовно військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Суд у стислі терміни розглянув справу і визнав його винним за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП — перевищення військовим посадовою особою влади або службових повноважень.

Вадима Дячука оштрафували на 34 тисячі гривень.

"Крім того, військовослужбовець переведений для подальшого проходження служби в район виконання бойових завдань", — підкреслили в спецпрокуратурі.

Відправлення на фронт

За інформацією видання ZAXID.NET, яке посилається на джерела в Тернопільському обласному ТЦК, вже через кілька днів після інциденту Вадима Дячука направили на фронт для проходження служби в бойовій бригаді.

Напади на представників ТЦК — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада в Одесі під час спілкування військовослужбовців ТЦК і СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, який був у його особистих речах. В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК і СП отримав поранення.

Напередодні в Полтавському обласному ТЦК і СП повідомляли, що під час супроводу поліцією до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов'язаного громадянина, він дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ, і зробив кілька пострілів.

Раніше, в серпні поточного року в селищі Бузьке на Миколаївщині група місцевих жителів, озброєних битами і металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував працівників ТЦК.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: ТЦК і СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Тернополя ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

22:28Україна
"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

22:14Світ
Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

20:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Останні новини

23:24

Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт

23:01

"Привид безодні": науковцям вдалося зняти одну з найзагадковіших істот планети (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

22:14

"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

22:02

Ідеальна вечеря: абсолютно новий рецепт запеченої картопліВідео

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
21:58

Як кіт насправді бачить свого господаря: незвичайні особливості зору пухнастих

21:37

Кейт Міддлтон зробила особисте зізнання про старшого сина

21:25

Водії часто помиляються: якою водою можна мити автомобіль взимку

21:12

"Довели": чому померла Дерюгіна насправді

Реклама
20:46

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угодиВідео

20:34

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: несподівана відповідь спеціаліста

20:33

До 8 годин поспіль: нові графіки відключень для Дніпра та області на 17 січняФото

20:30

Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

20:27

Війська РФ зазнали колосальних втрат у боях за Куп’янськ: The Times розкрив цифри

20:22

Хто такий "шваґро" - тонкощі родинних зв'язків українців, які знають не всі

20:14

Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

19:46

"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

19:27

Світла не буде по 15 годин: жорсткі графіки відключень на Львівщині на 17 січня

19:12

Неприємний сюрприз: українців чекає різкий ціновий стрибок на один із продуктів

19:10

Як приготувати ідеальну яєчню за 45 секунд без плити - лайфхак від шеф-кухаря

Реклама
19:10

Путін бреше, в НАТО йому нічого не обіцялиПогляд

18:43

Клієнти Ощадбанку не можуть витратити "тисячу Зеленського": що кажуть у банку

18:40

"Буде дуже агресивний обстріл": РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

18:28

Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

18:17

Чому китайці часто використовують число 666 та що воно означає насправді

18:15

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

18:11

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

17:48

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:29

Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

17:22

Не тріскається при заморозці: рецепт ідеального тіста для вареників і пельменів

17:16

Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

Реклама
15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

У Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти