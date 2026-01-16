Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт

Ви дізнаєтеся:
Працівника Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), який застосовував фізичну силу до мобілізованого і знімав знущання на відео, притягнули до відповідальності і перевели для подальшої служби в бойову бригаду на фронт.
Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.
За даними спецпрокуратури, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі. Один із працівників ТЦК, перебуваючи в службовому автомобілі, безпідставно обмежив права і свободи громадянина.
"Встановлено, що... чиновник застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання та образи, що принижують його честь і гідність", — йдеться в повідомленні прокуратури.
Крім того, військовослужбовець фіксував свої дії на камеру мобільного телефону.
Що передувало скандалу
7 січня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовані нецензурна лайка, погрози і побиття цивільної особи в службовому автомобілі ТЦК. Кадри були зняті самим військовослужбовцем, який знущався над мобілізованим.
Як повідомляли місцеві медіа, зокрема видання 20 хвилин, фігурантом відео є 24-річний Вадим Дячук, уродженець Волочиської громади Хмельницької області.
У соцмережах він називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше Дячук служив у патрульній поліції і одночасно отримував пенсію, імовірно по інвалідності.
Як покарали співробітника ТЦК
Стосовно військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Суд у стислі терміни розглянув справу і визнав його винним за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП — перевищення військовим посадовою особою влади або службових повноважень.
Вадима Дячука оштрафували на 34 тисячі гривень.
"Крім того, військовослужбовець переведений для подальшого проходження служби в район виконання бойових завдань", — підкреслили в спецпрокуратурі.
Відправлення на фронт
За інформацією видання ZAXID.NET, яке посилається на джерела в Тернопільському обласному ТЦК, вже через кілька днів після інциденту Вадима Дячука направили на фронт для проходження служби в бойовій бригаді.
Напади на представників ТЦК — останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада в Одесі під час спілкування військовослужбовців ТЦК і СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, який був у його особистих речах. В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК і СП отримав поранення.
Напередодні в Полтавському обласному ТЦК і СП повідомляли, що під час супроводу поліцією до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов'язаного громадянина, він дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ, і зробив кілька пострілів.
Раніше, в серпні поточного року в селищі Бузьке на Миколаївщині група місцевих жителів, озброєних битами і металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував працівників ТЦК.
Про джерело: ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
