Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, соцмережі

За що покарали працівника ТЦК

Скандального працівника ТЦК не тільки відправили на фронт

Працівника Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), який застосовував фізичну силу до мобілізованого і знімав знущання на відео, притягнули до відповідальності і перевели для подальшої служби в бойову бригаду на фронт.

Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними спецпрокуратури, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі. Один із працівників ТЦК, перебуваючи в службовому автомобілі, безпідставно обмежив права і свободи громадянина.

"Встановлено, що... чиновник застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання та образи, що принижують його честь і гідність", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Крім того, військовослужбовець фіксував свої дії на камеру мобільного телефону.

Що передувало скандалу

7 січня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовані нецензурна лайка, погрози і побиття цивільної особи в службовому автомобілі ТЦК. Кадри були зняті самим військовослужбовцем, який знущався над мобілізованим.

Як повідомляли місцеві медіа, зокрема видання 20 хвилин, фігурантом відео є 24-річний Вадим Дячук, уродженець Волочиської громади Хмельницької області.

У соцмережах він називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше Дячук служив у патрульній поліції і одночасно отримував пенсію, імовірно по інвалідності.

Як покарали співробітника ТЦК

Стосовно військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Суд у стислі терміни розглянув справу і визнав його винним за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП — перевищення військовим посадовою особою влади або службових повноважень.

Вадима Дячука оштрафували на 34 тисячі гривень.

"Крім того, військовослужбовець переведений для подальшого проходження служби в район виконання бойових завдань", — підкреслили в спецпрокуратурі.

Відправлення на фронт

За інформацією видання ZAXID.NET, яке посилається на джерела в Тернопільському обласному ТЦК, вже через кілька днів після інциденту Вадима Дячука направили на фронт для проходження служби в бойовій бригаді.

Напади на представників ТЦК — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада в Одесі під час спілкування військовослужбовців ТЦК і СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, який був у його особистих речах. В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК і СП отримав поранення.

Напередодні в Полтавському обласному ТЦК і СП повідомляли, що під час супроводу поліцією до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов'язаного громадянина, він дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ, і зробив кілька пострілів.

Раніше, в серпні поточного року в селищі Бузьке на Миколаївщині група місцевих жителів, озброєних битами і металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував працівників ТЦК.

