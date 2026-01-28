Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

В Україні готуються масштабні зміни у процесі мобілізації та підходах до роботи ТЦК і СП, які має реалізувати новий міністр оборони Федоров.

https://glavred.net/war/mobilizaciya-po-novomu-kak-budut-vruchat-povestki-i-chto-budet-s-tck-na-blokpostah-10736129.html Посилання скопійоване

В Україні готують нові правила мобілізації, що зміниться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як саме має змінитись процес мобілізації

Чи зможуть ТЦК та СП стояти на блокпостах та зупиняти машини - хто має право перевіряти документи на блокпостах

Як будуть по-новому вручати повістки

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим анонсував суттєві зміни процесу мобілізації в Україні та вирішення проблем, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Главред з’ясував, як може змінитись мобілізація в Україні та що буде з ТЦК та СП далі.

відео дня

Зеленський поставив завдання для нового міністра оборони

14 січня президент Володимир Зеленський провів робочу нараду з Михайлом Федоровим, під час якої обговорили питання захисту повітряного простору, забезпечення фронту, постачання безпілотників і проблематику роботи ТЦК.

За його словами, у Міноборони під новим керівництвом планують напрацювати комплексні підходи до вирішення проблем, пов’язаних із діяльністю ТЦК. Уже ухвалено рішення, спрямовані на більш справедливий і збалансований розподіл військовослужбовців між бойовими підрозділами.

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", – зазначив президент.

Ще під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Федоров наголошував на необхідності оперативних змін у системі підготовки військових. Він підкреслював, що якісне навчання безпосередньо впливає на зменшення втрат і підвищення бойової ефективності. Проблеми ТЦК, за його словами, не можна ігнорувати. Федоров зазначив, що після проведення всебічного аудиту буде запропоновано системні рішення, які дозволять розв’язати накопичені за роки питання, зберігаючи обороноздатність держави. Уся робота має ґрунтуватися на даних, а ефективність рішень планують постійно вимірювати.

"Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього реально готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування", - пообіцяв міністр.

Федоров також наголошував, що на момент його призначення в Міноборони 2 мільйони українців перебувають у розшуку, ще 200 тисяч громадян самовільно залишили свої військові частини.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Як саме має змінитись процес мобілізації

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що перед новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим поставлено завдання посилити мотивацію військовослужбовців і поліпшити ситуацію з мобілізацією. Відповідаючи на запитання народного депутата Георгія Мазурашу щодо проблеми так званої "бусифікації", яку він назвав загрозливою для обороноздатності, прем’єрка наголосила, що Федоров уже працює над підвищенням мотивації в армії та впровадженням контрактної служби.

"Тому я вважаю, що він узяв це в роботу, і ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має загалом на призов. Тож, безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", - зазначила прем'єр.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні покращилась – в чому причина

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB Live повідомив, що рівень укомплектованості українських підрозділів суттєво зріс порівняно з показниками семимісячної давнини.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки змінам у підходах до роботи з військовозобов’язаними та посиленню мотивації.

"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення", – сказав Сирський.

Сирський зазначив, що зараз Україна стабільно виходить на заплановані показники з набору особового складу, а також спостерігається зниження рівня самовільного залишення частин. Це, за його оцінкою, дозволяє додатково зберегти військовослужбовців і зменшити навантаження на процес мобілізації. Він також наголосив, що перехід із цивільного життя до армії часто є складним, тому завдання військових — зробити цей процес максимально адаптивним, аби уникнути критичних наслідків, зокрема СЗЧ.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

"Оцей процес переходу від цивільного до військового життя і перетворення на справжнього військового, воїна, який готовий захищати Батьківщину, який має потрібні навички, вміння, щоб нищити ворога – наша задача зробити максимально комфортним і прийнятним для людини. Там, де цей процес йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення", – додав Сирський.

Як можуть змінити процес мобілізації

Повідомлення про нібито запровадження нового формату мобілізації не відповідають чинному законодавству і фактично не містять жодних суттєвих змін. Про це заявив адвокат Роман Ухов. Він пояснив, що працівники ТЦК та СП як раніше, так і зараз не наділені правом самостійно затримувати громадян під час мобілізаційних заходів, оскільки такі повноваження законом закріплені виключно за Національною поліцією.

Чи зможуть ТЦК та СП стояти на блокпостах та зупиняти машини

Крім того, ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що працівники ТЦК та СПС нібито більше не зможуть стояти на блокпостах та зупиняти автомобілі. Причинами такого рішення, за даними ЗМІ, мала стати цифровізація та автоматизація процесу мобілізації. Однак, цю інформацію згодом було спростовано. Адвокат Роман Ухов наголосив, що чинне законодавство щодо мобілізації не передбачає обов’язкової залученості представників ТЦК до роботи блокпостів.

"У разі виявлення особи, яка перебуває в розшуку, саме на поліцію покладено обов’язок її затримати та доставити до ТЦК. Працівники ТЦК не наділені такими повноваженнями", — сказав він в коментарі ТСН.ua.

За його словами, співробітники ТЦК можуть лише перевіряти військово-облікові дані та вручати повістки, тоді як усі силові й контрольні функції залишаються за поліцією.

Ступены придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Ухов підкреслив, що заяви про кардинальні зміни чи нову модель мобілізації, які поширюються в мережі, не враховують реальної правової бази, адже порядок взаємодії ТЦК і поліції вже чітко визначений законом і жодних революційних нововведень у цій сфері не анонсовано. Він також зазначив, що станом на сьогодні жоден державний орган не повідомляв про зміну правил роботи ТЦК чи скасування перевірок військово-облікових документів на блокпостах.

Хто має право перевіряти документи на блокпостах

Працівники територіальних центрів комплектування не мають повноважень здійснювати перевірку документів на блокпостах, тоді як представники Військової служби правопорядку мають на це законні повноваження.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомила адвокатка Катерина Аніщенко. За її словами, інформація про перехід України на цифрову мобілізацію наразі не має офіційного підтвердження. Вона наголосила, що відповідних нормативно-правових актів не існує, а розмови на цю тему є лише гучними заголовками.

"Починаючи від 2026 року на законодавчому рівні розширено коло осіб, які можуть перевіряти документи. Окрім працівників Національної поліції, це можуть бути працівники Служби безпеки України та інших підрозділів правоохоронних органів, — пояснила правниця. Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи. Але якщо говорити про Військову службу правопорядку, то вони мають право перевіряти документи", - вказала вона.

Як будуть по-новому вручати повістки

Юристи припускають, що найближчим часом ТЦК можуть значно скоротити кількість паперових повісток. Натомість основний акцент, імовірно, буде зроблено на електронні повідомлення, які масово надходитимуть військовозобов’язаним у цифровому форматі. Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua .

За її словами, законодавство вже передбачає надання керівникам ТЦК електронних цифрових підписів для оформлення електронних повісток. Формально такий механізм дозволений, однак на практиці його ще не застосовували. Ймовірно, в таких повідомленнях буде зазначено вимогу з’явитися до ТЦК.

"Така електронна повістка може бути направлена через застосунок "Резерв+", оскільки це по суті і є електронний кабінет військовозобов`язаного. Діджиталізація не стоїть на місці", - розповіла вона.

Аніщенко вважає, що вже цього року в електронних сервісах можуть з’явитися відповідні зміни, які частина громадян сприйматиме як посилення мобілізаційних заходів. Водночас у Міністерстві оборони це розцінюватимуть як запровадження давно передбаченої практики електронних повісток. За прогнозом адвокатки, поява таких повідомлень може статися вже найближчим часом.

"Це може призвести також до того, що в "Резерв +" може з`явитись більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК", — резюмувала вона.

Резерв + / Фото: УНІАН

Як має змінитись мобілізація в Україні – думка експерта

Мобілізація в Україні має набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами та реальною можливістю для громадян свідомо обирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв’ю Radio NV заявив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова щодо необхідності змін в процесі мобілізації.

Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно — не лише як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українському війську потрібні підготовлені й мотивовані бійці, і саме це має забезпечувати механізм набору персоналу поряд із мобілізацією.

"І я сподіваюся, що міністр приділить належну увагу цьому питанню в комплексному режимі, коли всі органи — не тільки державні, а й органи місцевого самоврядування — будуть залучені до заходів не тільки для сприяння мобілізації, а й для створення відповідної інфраструктури, щоб кожен українець міг вибрати для себе [бригаду, - ред.]. Не чекати, поки його мобілізують, а вибрати для себе правильне і належне місце в українській армії. Тоді у нас буде менше випадків самовільного залишення частини, а підрозділи будуть ефективнішими. Я думаю, що слід очікувати дещо жорсткішої, а точніше, більш систематичної кампанії", - вказав він.

Умови контракту 18-24 / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначив, що в суспільстві гостро відчувається потреба у справедливості, зокрема в питаннях перегляду статусу резервістів і тих, хто формально перебуває в розшуку, але фактично уникає служби через корупційні лазівки. Такий вибірковий підхід сприймається як очевидна несправедливість, викликає обурення й інколи призводить до агресії щодо патрулів територіальних рекрутингових центрів. Люди не розуміють, чому їхні близькі мають служити, тоді як інші відкрито хизуються тим, що відкупилися і залишилися поза мобілізацією, попри формальний статус розшукуваних.

"Більше того, мова йде не просто про те, щоб хапати людей на вулицях, а про те, щоб забезпечити справді зрозумілу систему з повідомленнями, щоб людина мала час підготуватися, мала альтернативну можливість призову, щоб вибрати підрозділ, отримати необхідні документи, залишити роботу і, так би мовити, владнати свої сімейні справи. І тоді процес мобілізації, загальний призов до армії, перестане бути таким хаотичним і спорадичним і стане більш зрозумілим для людей", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред