Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

Юрій Берендій
28 січня 2026, 17:34оновлено 28 січня, 18:07
379
В Україні готуються масштабні зміни у процесі мобілізації та підходах до роботи ТЦК і СП, які має реалізувати новий міністр оборони Федоров.
Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах
В Україні готують нові правила мобілізації, що зміниться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як саме має змінитись процес мобілізації
  • Чи зможуть ТЦК та СП стояти на блокпостах та зупиняти машини - хто має право перевіряти документи на блокпостах
  • Як будуть по-новому вручати повістки

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим анонсував суттєві зміни процесу мобілізації в Україні та вирішення проблем, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Главред з’ясував, як може змінитись мобілізація в Україні та що буде з ТЦК та СП далі.

відео дня

Зеленський поставив завдання для нового міністра оборони

14 січня президент Володимир Зеленський провів робочу нараду з Михайлом Федоровим, під час якої обговорили питання захисту повітряного простору, забезпечення фронту, постачання безпілотників і проблематику роботи ТЦК.

За його словами, у Міноборони під новим керівництвом планують напрацювати комплексні підходи до вирішення проблем, пов’язаних із діяльністю ТЦК. Уже ухвалено рішення, спрямовані на більш справедливий і збалансований розподіл військовослужбовців між бойовими підрозділами.

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", – зазначив президент.

Ще під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Федоров наголошував на необхідності оперативних змін у системі підготовки військових. Він підкреслював, що якісне навчання безпосередньо впливає на зменшення втрат і підвищення бойової ефективності. Проблеми ТЦК, за його словами, не можна ігнорувати. Федоров зазначив, що після проведення всебічного аудиту буде запропоновано системні рішення, які дозволять розв’язати накопичені за роки питання, зберігаючи обороноздатність держави. Уся робота має ґрунтуватися на даних, а ефективність рішень планують постійно вимірювати.

"Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього реально готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування", - пообіцяв міністр.

Федоров також наголошував, що на момент його призначення в Міноборони 2 мільйони українців перебувають у розшуку, ще 200 тисяч громадян самовільно залишили свої військові частини.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Як саме має змінитись процес мобілізації

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила, що перед новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим поставлено завдання посилити мотивацію військовослужбовців і поліпшити ситуацію з мобілізацією. Відповідаючи на запитання народного депутата Георгія Мазурашу щодо проблеми так званої "бусифікації", яку він назвав загрозливою для обороноздатності, прем’єрка наголосила, що Федоров уже працює над підвищенням мотивації в армії та впровадженням контрактної служби.

"Тому я вважаю, що він узяв це в роботу, і ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має загалом на призов. Тож, безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", - зазначила прем'єр.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні покращилась – в чому причина

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB Live повідомив, що рівень укомплектованості українських підрозділів суттєво зріс порівняно з показниками семимісячної давнини.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки змінам у підходах до роботи з військовозобов’язаними та посиленню мотивації.

"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення", – сказав Сирський.

Сирський зазначив, що зараз Україна стабільно виходить на заплановані показники з набору особового складу, а також спостерігається зниження рівня самовільного залишення частин. Це, за його оцінкою, дозволяє додатково зберегти військовослужбовців і зменшити навантаження на процес мобілізації. Він також наголосив, що перехід із цивільного життя до армії часто є складним, тому завдання військових — зробити цей процес максимально адаптивним, аби уникнути критичних наслідків, зокрема СЗЧ.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

"Оцей процес переходу від цивільного до військового життя і перетворення на справжнього військового, воїна, який готовий захищати Батьківщину, який має потрібні навички, вміння, щоб нищити ворога – наша задача зробити максимально комфортним і прийнятним для людини. Там, де цей процес йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення", – додав Сирський.

Як можуть змінити процес мобілізації

Повідомлення про нібито запровадження нового формату мобілізації не відповідають чинному законодавству і фактично не містять жодних суттєвих змін. Про це заявив адвокат Роман Ухов. Він пояснив, що працівники ТЦК та СП як раніше, так і зараз не наділені правом самостійно затримувати громадян під час мобілізаційних заходів, оскільки такі повноваження законом закріплені виключно за Національною поліцією.

Чи зможуть ТЦК та СП стояти на блокпостах та зупиняти машини

Крім того, ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що працівники ТЦК та СПС нібито більше не зможуть стояти на блокпостах та зупиняти автомобілі. Причинами такого рішення, за даними ЗМІ, мала стати цифровізація та автоматизація процесу мобілізації. Однак, цю інформацію згодом було спростовано. Адвокат Роман Ухов наголосив, що чинне законодавство щодо мобілізації не передбачає обов’язкової залученості представників ТЦК до роботи блокпостів.

"У разі виявлення особи, яка перебуває в розшуку, саме на поліцію покладено обов’язок її затримати та доставити до ТЦК. Працівники ТЦК не наділені такими повноваженнями", — сказав він в коментарі ТСН.ua.

За його словами, співробітники ТЦК можуть лише перевіряти військово-облікові дані та вручати повістки, тоді як усі силові й контрольні функції залишаються за поліцією.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступены придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Ухов підкреслив, що заяви про кардинальні зміни чи нову модель мобілізації, які поширюються в мережі, не враховують реальної правової бази, адже порядок взаємодії ТЦК і поліції вже чітко визначений законом і жодних революційних нововведень у цій сфері не анонсовано. Він також зазначив, що станом на сьогодні жоден державний орган не повідомляв про зміну правил роботи ТЦК чи скасування перевірок військово-облікових документів на блокпостах.

Хто має право перевіряти документи на блокпостах

Працівники територіальних центрів комплектування не мають повноважень здійснювати перевірку документів на блокпостах, тоді як представники Військової служби правопорядку мають на це законні повноваження.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомила адвокатка Катерина Аніщенко. За її словами, інформація про перехід України на цифрову мобілізацію наразі не має офіційного підтвердження. Вона наголосила, що відповідних нормативно-правових актів не існує, а розмови на цю тему є лише гучними заголовками.

"Починаючи від 2026 року на законодавчому рівні розширено коло осіб, які можуть перевіряти документи. Окрім працівників Національної поліції, це можуть бути працівники Служби безпеки України та інших підрозділів правоохоронних органів, — пояснила правниця. Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи. Але якщо говорити про Військову службу правопорядку, то вони мають право перевіряти документи", - вказала вона.

Як будуть по-новому вручати повістки

Юристи припускають, що найближчим часом ТЦК можуть значно скоротити кількість паперових повісток. Натомість основний акцент, імовірно, буде зроблено на електронні повідомлення, які масово надходитимуть військовозобов’язаним у цифровому форматі. Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua .

За її словами, законодавство вже передбачає надання керівникам ТЦК електронних цифрових підписів для оформлення електронних повісток. Формально такий механізм дозволений, однак на практиці його ще не застосовували. Ймовірно, в таких повідомленнях буде зазначено вимогу з’явитися до ТЦК.

"Така електронна повістка може бути направлена через застосунок "Резерв+", оскільки це по суті і є електронний кабінет військовозобов`язаного. Діджиталізація не стоїть на місці", - розповіла вона.

Аніщенко вважає, що вже цього року в електронних сервісах можуть з’явитися відповідні зміни, які частина громадян сприйматиме як посилення мобілізаційних заходів. Водночас у Міністерстві оборони це розцінюватимуть як запровадження давно передбаченої практики електронних повісток. За прогнозом адвокатки, поява таких повідомлень може статися вже найближчим часом.

"Це може призвести також до того, що в "Резерв +" може з`явитись більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК", — резюмувала вона.

Резерв +
Резерв + / Фото: УНІАН

Як має змінитись мобілізація в Україні – думка експерта

Мобілізація в Україні має набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами та реальною можливістю для громадян свідомо обирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв’ю Radio NV заявив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова щодо необхідності змін в процесі мобілізації.

Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно — не лише як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українському війську потрібні підготовлені й мотивовані бійці, і саме це має забезпечувати механізм набору персоналу поряд із мобілізацією.

"І я сподіваюся, що міністр приділить належну увагу цьому питанню в комплексному режимі, коли всі органи — не тільки державні, а й органи місцевого самоврядування — будуть залучені до заходів не тільки для сприяння мобілізації, а й для створення відповідної інфраструктури, щоб кожен українець міг вибрати для себе [бригаду, - ред.]. Не чекати, поки його мобілізують, а вибрати для себе правильне і належне місце в українській армії. Тоді у нас буде менше випадків самовільного залишення частини, а підрозділи будуть ефективнішими. Я думаю, що слід очікувати дещо жорсткішої, а точніше, більш систематичної кампанії", - вказав він.

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах
Умови контракту 18-24 / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначив, що в суспільстві гостро відчувається потреба у справедливості, зокрема в питаннях перегляду статусу резервістів і тих, хто формально перебуває в розшуку, але фактично уникає служби через корупційні лазівки. Такий вибірковий підхід сприймається як очевидна несправедливість, викликає обурення й інколи призводить до агресії щодо патрулів територіальних рекрутингових центрів. Люди не розуміють, чому їхні близькі мають служити, тоді як інші відкрито хизуються тим, що відкупилися і залишилися поза мобілізацією, попри формальний статус розшукуваних.

"Більше того, мова йде не просто про те, щоб хапати людей на вулицях, а про те, щоб забезпечити справді зрозумілу систему з повідомленнями, щоб людина мала час підготуватися, мала альтернативну можливість призову, щоб вибрати підрозділ, отримати необхідні документи, залишити роботу і, так би мовити, владнати свої сімейні справи. І тоді процес мобілізації, загальний призов до армії, перестане бути таким хаотичним і спорадичним і стане більш зрозумілим для людей", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію новини України Михайло Федоров ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

18:12Економіка
Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:54Фронт
Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Останні новини

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Реклама
17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

Реклама
15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

12:09

Токсичне материнство: фрази, які забороняють дітям бути щасливими

11:50

Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

11:35

Там холодно, гучно та незручно: стюардеса назвала найгірші місця в літаку

11:24

4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по КиївщиніФото

11:07

Від виробника до аптек і лікарень: який шлях проходять ліки? Досвід провідного дистриб'ютора "БаДМ" новини компанії

11:00

Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

Реклама
10:58

Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

10:34

Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

10:26

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

10:10

Баклажка - неправильно: як 5-літрову пляшку називати українською

09:52

Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

09:49

Не тільки території: ширший контекст переговорів в Абу-ДабіПогляд

09:34

"Приліт" у 17-поверхівку, розбиті авто і жертви: наслідки нічної атаки на Київ і областьФото

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

09:05

Випробування позаду: у трьох знаків зодіаку життя піде вгору до кінця лютого 2026 року

09:01

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти