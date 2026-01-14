Рус
Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

Марія Николишин
14 січня 2026, 13:00
177
Федоров наголосив, що головною гарантією безпеки України залишаються Сили оборони.
Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони
Федоров назвав пріоритетні напрямки на новій посаді / колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Федоров пообіцяв провести армійську реформу
  • Він визнав наявність проблем у роботі ТЦК
  • Новообраний міністр також повідомив про плани збільшення міжнародної військової допомоги

Колишній міністр цифрової трансформації, тепер - міністр оборони України Михайло Федоров виступив у Верховній Раді з промовою, у якій окреслив своє бачення трансформації системи оборони України.

Зокрема, він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом, та наголосив на необхідності комплексних змін в армії та Міністерстві оборони.

відео дня

Пріоритетні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

Армійська система управління

Федоров заявив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони.

Масштабування дронів та ШІ

Він нагогосив, що штучний інтелект уже працює на фронті на всіх рівнях військових операцій. Україна рухається до повної автономності на полі бою – від машинного зору та аналітики до роїв дронів.

Серед цілей – зробити Україну першою країною у світі, здатною прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ.

Підготовка військових і реформа ТЦК

Федоров наголосив на необхідності швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців, адже якісна підготовка напряму зменшує втрати.

Він також визнав наявність проблем у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для подолання накопичених проблем із збереженням обороноздатності країни.

"Міноборони потрапляє в мої руки з дефіцитом бюджету в мінус 300 млрд, 2 млн українців у розшуку та 200 тис у СЗЧ. Нам потрібно вирішити ці проблеми", - йдеться у заяві.

Антикорупція та аудит Міноборони

Окремо Федоров розповів про боротьбу з корупцією, назвавши її фундаментом нового Міністерства оборони.

За його словами, буде проведено глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для підвищення фінансового й соціального забезпечення військових.

Оборонна промисловість і міжнародні партнери

На його думку, defense tech має стати ключовою індустрією України та драйвером економічного зростання.

Також він повідомив про плани збільшення міжнародної військової допомоги та ефективнішого використання ресурсів партнерів.

Призначення Михайла Федорова міністром оборони України

14 січня у Верховній Раді під час пленарного засідання підтримали призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони України.

Відомо, що "за" призначення нового міністра оборони проголосували 277 депутатів.

Кадрові зміни - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 січня народні депутати підтримали рішення щодо звільнення Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони. "За" це рішення проголосували 265 нардепів.

8 січня президент Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими затвердив нових голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

2 січня Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міноборони України новини України Михайло Федоров
Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскопВідео

06:10

Як працює "терористичний інтернаціонал" РФ та ІрануПогляд

05:52

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

