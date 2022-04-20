"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні

Взвод солдатів РФ розбили разом з їх технікою
Збройні Сили України знищили російських окупантів, які приїхали з Чечні вбивати українців.
Українські захисники знищили взвод солдатів РФ разом з їх технікою, передавати журналіст Роман Цимбалюк.
"18 квітня під час ведення бойових дій на території України було знищено взвод зі складу БТГр 70 мотострілецького полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська Республіка) 42 мотострілецької дивізії. Втрати особового складу: близько 10 загиблих, 15 поранених, 3 військовослужбовців зникли безвісти (згоріли в БМП)", - розповів журналіст.
Варто відзначити, що "прославилися" чеченці в Україні лише мародерством і зніманням відео для TikTok.
читайте також"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзоюЯк повідомляв Главред, раніше в мережі з'явилося постановочне відео "TikTok-військ" чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Кадирівці обстріляли повітря, хоча робили вигляд, що б'ються з якимось, мабуть, уявним ворогом.
Раніше "кадирівці" вступили в "запеклий бій" в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.
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