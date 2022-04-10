Видали бездомного за "розвідника" ЗСУ: "кадирівці" в черговий раз зганьбилися в Україні

"Кадирівці" в черговий раз зганьбилися в Україні / скріншот з відео

"Кадирівці"записали постановочне відео з бездомним з Маріуполя, видавши його за "розвідника ЗСУ".

Тік-ток війська Рамзана Кадирова не перестають дивувати - цього разу вони переплюнули самі себе в спробі хоч якось виправдати свої невдалі спроби захопити Маріуполь. Браві воїни захопили "цінного язика".

"Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здатися Тимуру Ібрієву і його бійцям. Стверджує, що розкаявся, а всі його бандерівські переконання залишилися в минулому і виросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність населення, дислокації та озброєння", - переконує Кадиров, який і опублікував ролик.

Все б нічого, але "розвідника" вже ідентифікували місцеві жителі. Ним виявився бездомний, який часто відвідував храм ПЦУ в Маріуполі.

читайте такожКадирівці в Україні вступили в "запеклий бій" зі світлофором"Щоб ви розуміли, як кадирівці роблять свій "героїчний" контент в Маріуполі. На відео - нужденний, у якого проблеми з головою, постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа-то дійсно "подвиг", - написав Маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/kirill.dolimbaev

Виявилося, що "кадирівці" намалювали "розвіднику" тату - кажан - символ розвідки. Але річ у тому, що кажан - це символ російської розвідки.

соцмережі

Російські пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновок, що Кадиров знаходиться в приблизно за сім кілометрів від української столиці. В СБУ це вкидання спростували.

Також повідомлялося, що підкоряються чеченському диктатору Рамзану Кадирову загони знову відзначилися зйомкою постановочного "бою" на відео для сервісу TikTok. В цей раз вони "вступили в бій" з порожнім гаражем.

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