Кадирівці вступили в "запеклий" бій з бандерівським повітрям - епічні кадри

Тіктокери Рамзана Кадирова записали чергове безглузде відео і стали посміховиськом. Раніше вони вже "воювали" зі світлофором і дверима порожнього гаража.
"TikTok-війська" чеченського диктатора Рамзана Кадирова знову зганьбилися, опублікувавши постановочне відео. Як видно на кадрах, кадирівці обстріляли повітря, хоча робили вигляд, що б'ються з якимось, мабуть, уявним ворогом.
Відео "запеклого нерівного бою" опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Великі актори тіктока настільки сміливі й безстрашні, що готові воювати навіть з повітрям. Не на хвилину їх не залишає не менш відважний оператор. Мабуть, ведеться великий літопис перемог над порожніми будинками і відсутніми вікнами", — написав Геращенко.
Як повідомляв Главред, раніше "кадирівці" вступили в "запеклий бій" в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.
Також "кадирівці" відзначилися зйомкою ще одного постановочного "бою" з порожнім гаражем. Один з бойовиків обстрілював металеві двері, нібито беручи участь у перестрілці з кимось зовні.
Інші новини:
- "Це знає весь шоу-бізнес": Панін розповів про нетрадиційну орієнтацію Баскова, показавши його в обіймах Кадирова
- "У телепортацію не віриться": терорист Гіркін викрив брехню Кадирова про штурм Азовсталі
- Погрожував "взяти" Київ, але не зміг впоратися з м'ячем: Кадиров зганьбився на баскетбольному матчі
- Кадиров розповів про новий наказ Путіна - "взяти Київ" і "звільнити Донецьк і Луганськ"