Кадирівці вступили в "запеклий" бій з бандерівським повітрям - епічні кадри

Кадирівці вступили в бій з повітрям / скріншот

"TikTok-війська" чеченського диктатора Рамзана Кадирова знову зганьбилися, опублікувавши постановочне відео. Як видно на кадрах, кадирівці обстріляли повітря, хоча робили вигляд, що б'ються з якимось, мабуть, уявним ворогом.

Відео "запеклого нерівного бою" опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Великі актори тіктока настільки сміливі й безстрашні, що готові воювати навіть з повітрям. Не на хвилину їх не залишає не менш відважний оператор. Мабуть, ведеться великий літопис перемог над порожніми будинками і відсутніми вікнами", — написав Геращенко.

Як повідомляв Главред, раніше "кадирівці" вступили в "запеклий бій" в одному з українських міст. Вони відзначилися тим, що обстріляли непрацюючий світлофор, а "битву" зняли на камеру. Відео потрапило в Мережу.

Також "кадирівці" відзначилися зйомкою ще одного постановочного "бою" з порожнім гаражем. Один з бойовиків обстрілював металеві двері, нібито беручи участь у перестрілці з кимось зовні.

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