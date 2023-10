У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри роботи американського ЗРК HAWK під час повітряної атаки країни-агресора РФ у ніч на 23 жовтня.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, і ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою! На відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, яка поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників захищає українське небо", - написав Олещук у Telegram.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бекронім слова "яструб" - Homing All the Way Killer - перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту) - американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності.

відео дня

Комплекс був прийнятий на озброєння в 1959 році та став одним із перших у світі зенітно-ракетних комплексів із напівактивним радіолокаційним наведенням.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність мети – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення та летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Hawk неодноразово застосовувався в ході збройних конфліктів (найбільш масштабно - в ході арабо-ізраїльських воєн та ірано-іракської війни). У 2002 році комплекс було знято з озброєння в США, але станом на 2023 рік продовжує експлуатуватися арміями понад 10 країн світу.