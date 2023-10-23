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У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян

Анна Ярославська
23 жовтня 2023, 10:43
У ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА та авіаційну ракету.
ЗРК HAWK
Микола Олещук показав роботу ЗРК HAWK в Україні / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри роботи американського ЗРК HAWK під час повітряної атаки країни-агресора РФ у ніч на 23 жовтня.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, і ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою! На відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, яка поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників захищає українське небо", - написав Олещук у Telegram.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бекронім слова "яструб" - Homing All the Way Killer - перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту) - американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності.

відео дня

Комплекс був прийнятий на озброєння в 1959 році та став одним із перших у світі зенітно-ракетних комплексів із напівактивним радіолокаційним наведенням.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність мети – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення та летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Hawk неодноразово застосовувався в ході збройних конфліктів (найбільш масштабно - в ході арабо-ізраїльських воєн та ірано-іракської війни). У 2002 році комплекс було знято з озброєння в США, але станом на 2023 рік продовжує експлуатуватися арміями понад 10 країн світу.

Також командувач подякував захисникам неба за результати їхньої роботи, а також швидкість та наполегливість у оволодінні новими системами ППО.

Дивіться відео - Микола Олещук показав кадри роботи ЗРК HAWK в Україні:

Бойова робота ЗРК HAWK в Україні
Бойова робота ЗРК HAWK в Україні / скріншот

Тим часом командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.

"У Північній операційній зоні досить ефективно йде формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - написав він у Telegram.

Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

"Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію виснаження нашої системи протиповітряної оборони", - заявив генерал.

За словами Наєва, агресор розраховує на те, що за його БПЛА буде витрачено запас високоякісних зенітних ракет.

Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням щодо недорогого боєкомплекту, додав генерал.

Дивіться відео - На півночі України готують нові мобільні вогневі групи ППО:

Наєв показав, як готують нові мобільні вогневі групи ППО
Наєв показав, як готують нові мобільні вогневі групи ППО/сриншот

Атака РФ на Україну вночі 23 жовтня

У ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА та авіаційну ракету.

Ворог направив дрони-камікадзе Shahed-131/136 з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одеської області.

БПЛА були збиті на Одещині, один дрон - на Вінниччині.

На Одещині уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші пожежники. Постраждалих немає.

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