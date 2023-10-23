Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

У ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА та авіаційну ракету.
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог направив дрони-камікадзе Shahed-131/136 з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одеської області.
БПЛА були збиті на Одещині, один дрон - на Вінниччині.
Уламками збитого безпілотника пошкоджено дах складської будівлі припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно загасили пожежники. Люди не постраждали.
Голова Одеської ОВ Олег Кіпер підтвердив у Telegram , що сили ППО знищили 9 "шахедів".
"В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші пожежники. Постраждалих немає", - написав Кіпер.
Що кажуть у Повітряних силах
Тим часом у Повітряних силах повідомили, що в ніч проти 23 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
"Шахедами" противник атакував з півдня (мис Чауда, Крим), направив їх за різними напрямками – південні, східні та центральні регіони України, за маршрутом ударних БплА працювала протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.
Ракета Х-59 була застосована з літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, безпілотник не встановленого типу, ймовірно, був запущений з північного кордону.
Всі повітряні цілі були знищені, а саме:
- 13 БПЛА "Shahed-136/131";
- 1 керована авіаційна ракета Х-59;
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
Як повідомляв Главред, у ніч на 23 жовтня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування країною-агресором РФ безпілотників.
Дрони загрожували Черкаській, Вінницькій Київській областях. Пізніше БПЛА змінили напрямок руху. Повідомлялося, що ворожі дрони рухаються у напрямку західних регіонів. Повітряна тривога була оголошена у Хмельницькій та Житомирській областях.
Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в осінньо-зимовий період на Україну знову чекають масовані обстріли енергетичної інфраструктури - російські окупанти знову спробують влаштувати нам блекаут.
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