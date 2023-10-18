"У піжамах вибігли у двір": мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФ

Окупанти випустили по місту шість ракет. Одна з них влучила у житловий будинок. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє - зникли безвісти.

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​Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали вночі 18 жовтня / Колаж: Главред, фото: Суспільне

У ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє - зникли безвісти. Очевидці атаки розповіли про перші хвилини після вибуху.

Один з жителів пошкодженого під'їзду розповів, що ракета влучила у сусідську квартиру - там жило молоде подружжя. Зараз їх шукають під завалами, пише Суспільне.

"Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були в склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках", - розповів він.

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Ще одна мешканка пошкодженого будинку Владислава розповіла, що дуже злякалася і після другого вибуху побігла в укриття.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, пішли в коридор, де і сиділи. Потім почули дуже гучний звук і все затряслося. Почули, як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли у двір і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там перший час", - каже жінка.

Житель постраждалого будинку Олексій, почувши вибух, вийшов з дружиною в коридор.

"Стояли там, а потім — вибух і у нас все полетіло. Як потім виявилося, у нас вибило рами, балкони, вхідні двері, міжкімнатні, повалило меблі. Ми після цього були в істериці та у шоці. Почали прибирати. Я спустився у двір, а дружина прибирала. Якось закрили вікна в квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", - каже чоловік.

Дивіться відео - Поліція показала кадри порятунку людини з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі:

Кадри порятунку людини в зруйнованій багатоповерхівці в Запоріжжі / скріншот

На атаку РФ по Запоріжжю відреагував Зеленський

Президент України зазначив, що "держава-зло продовжує свою тактику війни з цивільними, свій терор".

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор", - написав глава держави у Telegram.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський додав, що потрібно зробити все, "щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність".

"Російський терор повинен програти", - додав президент України.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України викрила агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Раніше СБУ викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

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