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Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті 53 односельчан

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 11:06 оновлено 11 жовтня, 11:24
Чоловіки втекли до Росії разом з окупантами, а звідти випитали у жителів села, коли будуть поминки за військовим, і навели ракету.
Удар по селе Гроза, предатели Владимир и Дмитрий Мамоновы
СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза/ колаж: Главред, фото: СБУ, Telegram Олег Синєгубов

Служба безпеки України викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, коли там понад півсотні людей зібралися на поминки за загиблим військовим.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час окупації населеного пункту брати перейшли на сторону російських загарбників. За співпрацю з ними чоловіки отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Одного з них окупанти призначили "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби".

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Коли ж українські військові звільнили село, то Володимир і Дмитро разом зі своїми сім’ями втекли до країни-агресорки Росії. Там вони продовжили працювати на користь російських загарбників.

Зрадники за вказівками окупантів дистанційно почали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

"Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію", – розповіли в СБУ.

Коли чоловіки дізналися точну адресу та час проведення мирного заходу, то Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Загарбники використали ці дані для здійснення удару по кафе, де проходили поминки після перепоховання українського військового. По закладу, де перебували понад півсотні мирних мешканців села, окупанти вдарили із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М". Внаслідок удару загинули 53 людини, серед яких малолітня дитина.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438", – повідомили в СБУ.

  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ
  • СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза
    СБУ викрила 2 зрадників, які навели ракету на кафе в селі Гроза СБУ

Ракетний удар окупантів по кафе у Грозі

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Тіла загиблих в селі Гроза були понівечені і розірвані. Окупанти вбили 53 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового, на честь якого влаштували поминальний обід.

Після цього повідомлялося, що в Грозі риють могили і готуються до масових поховань. На місцевому кладовищі розчищають хащі і риють нові могили. Через цей удар у багатьох родинах є по 2-5 загиблих.

7 жовтня повідомлялося, що у Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня – там попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе.

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війна в Україні СБУ Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
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