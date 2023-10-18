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"Маму діставали рятувальники": донька постраждалої – про ракетний удар по Запоріжжю

Альона Вороніна
18 жовтня 2023, 13:40 оновлено 18 жовтня, 13:46
Жінка вискочила у коридор з мобільним телефоном, і тому змогла повідомити доньці, що вона жива. Але двері заклинило, і вона не могла самостійно вибратися.
Ракетный удар по Запорожью
Донька постраждалої у Запоріжжі розповіла, як врятувалася її мама/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Запорізькій області, скрін

У Запоріжжі під час ракетного удару в ніч на 18 жовтня одна з постраждалих вижила завдяки тому, що встигла вискочити у коридор. Вона встигла схопити телефон, і після удару зателефонувала доньці й повідомила, що вона жива.

Але вибратися самостійно жінка не могла, тому що від удару в квартирі заблокувало двері. Про це розповіла донька жительки пошкодженого будинку Ольга журналістам "Суспільного.Запоріжжя".

Вона розповіла, що рятувальники і поліція допомагали врятувати її маму із заблокованої квартири.

відео дня

"Дякувати Богу, мама була на зв’язку. З мобільним телефоном вона вийшла у коридор. Я, як тільки змогла, як тільки написали канали, що не бачать і не чують чергових пусків, відразу прибула сюди. І звісно спочатку шукала поліцію, щоб допомогли мамі вийти, тому що двері заблокувало. А потім вже за допомогою рятувальників нас запустили в квартиру, щоб хоча б можна було якісь речі на перший час взяти", – сказала Ольга.

Ракетный удар по Запорожью
Донька постраждалої у Запоріжжі розповіла, як врятувалася її мама/ скрін

Дивіться відео з коментарем доньки жительки пошкодженого будинку:

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

У ніч на середу, 18 жовтня, країна-агресорка РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. За даними на цей час, дві людини загинули, троє поранені. Ще 3 людини вважаються зниклими безвісти.

Стало відомо, що у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружину. Загиблі лише недавно одружилися і жили у батьків хлопця. Батько загиблого намагався сам врятувати сина, але не вдалося. Мама хлопця у лікарні.

  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня
    Наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня ДСНС України в Запорізькій області

Мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФ. Мешканка пошкодженого будинку Владислава розповіла, що вони з сім’єю бігли в укриття в піжамах. Ще один житель будинку розповів, що прокинувся від удару і від крику дружини – її ноги були в склі, потім він побачив, що і сам також був поранений.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що по Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300. Він зазначив, що у випадку балістики С-300 – вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

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війна в Україні новини Запоріжжя вторгнення Росії ракетний удар
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