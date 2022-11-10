ЗРК Avenger, ракети для ППО Hawk і РСЗВ HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на суму до 400 мільйонів доларів/ Reuters, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів.

До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони і снаряди для артилерії. Про це заявили у Міністерстві оборони США у четвер, 10 листопада.

Як зазначається на сайті Пентагону, допомога буде спрямована на те, щоб покрити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони.

Цей пакет військової допомоги включає у себе наступне:

ракети для систем протиповітряної оборони Hawk;

чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger і ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем HIMARS;

21 тисячу 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських пострілів калібру 155 мм;

10 тисяч 120-мм мінометних пострілів;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика і понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривне обладнання для розчищення перешкод;

захисне обладнання для холодної погоди.

"З огляду на невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони є критично важливими. Ракети HAWK, які будуть відновлені за кошти Ініціативи сприяння безпеці України, доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії розробити пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі", – йдеться на сайті Пентагону.

Також в Міноборони США зазначили, що Україні допоможуть також ППО ближнього радіуса дії Avenger. Зазначається, що вони можуть захищати від безпілотних літальних систем і гелікоптерів.

Іспанія передасть Україні дві додаткові системи ППО Hawk

В Іспанії заявили, що передадуть Україні два додаткові зенітно-ракетні комплекси Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох. Про це сказала міністр оборони країни Маргарета Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять тренування в Іспанії, пише InfoDefensa.

Також вона повідомила, що Україна отримає від її країни батарею гаубиць калібром 105 мм і додаткові генератори, щоб покрити дефіцит електроенергії в Україні через пошкодження енергосистеми після російських атак.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS і їх вже використовують підрозділи Збройних сил України. Як заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS. Патрік Райдер відмовився уточнити, чи можлива поставка тактичних ракет ATACMS.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів про надання допомоги Україні для захисту від РФ, зокрема передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він натякнув, що українській стороні нібито уже могли бути передані далекобійні ракети ATACMS, якими можна вести вогонь на 160 миль, тобто 257 кілометрів.

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