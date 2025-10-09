Удар по залізниці: в Україні змінили рух потягів, є затримки

Зазначається, що рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку.

Головне:

Росіяни атакувала залізницю

Деякі потяги рухаються за зміненим маршрутом

У четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. У Сумській області організовано рух потягів за зміненими маршрутами. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух. Пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що зміни стосуються потягів регіонального призначення:

№895 Конотоп – Фастів;

№888/887 Славутич – Київ-Волинський;

№892 Фастів - Славутич.

Водночас, потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка. Відправлення також відбуваються з неї.

Поїзди дальнього сполучення ідуть в об’їзд до своїх станцій призначення. Названо такі рейси:

№787 Терещенська – Київ;

№786 Київ – Терещенська;

№113 Харків – Львів;

№779 Суми – Київ;

№116 Київ – Суми;

№774 Жмеринка – Терещенська.

Варто додати, що очільник Сумської ОВА Олег Григоров наголосив, що у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї, рухаються об’їзними маршрутами.

"Учора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів. Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку", - підкреслив він.

Збільшення ударів по залізниці

Український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" заявив, що окупанти можуть знищити українську залізничну дорогу.

За його словами, росіяни почали слідкувати за локомотивами.

"Вони спостерігають за його рухом, шукаючи місце стоянки. Коли це місце відоме, окупанти б'ють туди", - наголосив він.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищено силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури.

Увечері понеділка, 6 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа.

