РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, поїзди УЗ їдуть із затримкою

В обласних військових адміністраціях розповіли про наслідки нічної атаки окупантів.

https://glavred.net/war/rf-atakovala-ukrainu-dronami-vspyhnuli-pozhary-poezda-uz-edut-s-zaderzhkoy-10704695.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки на Нікопольщину постраждали троє людей / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Вночі в Україні гриміли вибухи

Постраждала інфраструктура, спалахнули пожежі

У ніч на 8 жовтня російська армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапили кілька областей. Є постраждалі серед цивільного населення. Потяги Укрзалізниці їдуть із затримкою.

Про подробиці нічної атаки розповіли в обласних військових адміністраціях.

відео дня

Атака на Чернігівщину

Через російську атаку на Чернігівську область ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Як повідомили в Укрзалізниці, деякі поїзди затримуються, а деякі не курсуватимуть протягом дня. Зокрема, від станцій Носівка, Ніжин, Немишаєва в напрямку Києва.

За зміненим маршрутом слідуватимуть регіональні рейси від Конотопа до Фастова та від Фастова до Славутича.

Атака на Черкаси

У ніч на 8 жовтня в Черкасах було чути звуки вибухів. Вранці в середу в Черкаській ОВА повідомили, що по ворожих цілях працювали сили і засоби ППО. Було знешкоджено 15 російських БПЛА.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Руйнувань від падіння уламків, за попередніми даними, немає. Обстеження триває", - йдеться в повідомленні.

​Шахеди - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Атака на Криворізький район

У ніч на 8 жовтня Кривий Ріг Дніпропетровської області масовано атакували "Шахеди". Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул попереджав у Telegram, що 30 ударних дронів були на підльоті до міста.

Уранці 8 жовтня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що армія РФ била по Криворізькому району. Спочатку окупанти влучили по Зеленодольській громаді, потім - масовано атакували Новопільську.

Постраждали двоє людей - жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Виникли пожежі, які вже загасили. Постраждала інфраструктура.

Тривали атаки на Нікопольщину. Зокрема, на Нікополь і Марганець. Ворог гатив із РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію.

Постраждали троє людей: 18-річна дівчина та чоловіки 26 і 45 років. Усіх госпіталізували.

Пошкоджено підприємство, релігійну організацію, півтора десятка приватних будинків і п'ятиповерхівку, три господарські споруди, 6 авто, газопровід.

На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська та Покровська громади. Сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили.

Частково зруйновано приватний будинок, ще шість - пошкоджено.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 29 безпілотників.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія вкотре вдарила по енергетиці та залізничній інфраструктурі. У ніч на 7 жовтня були масовані атаки в Полтавській і Сумській областях.

У Полтаві уражено локомотивне депо, станцію енергопостачання, тягові підстанції. Унаслідок влучень пошкоджено енергетичний об'єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів.

У Сумах унаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

Увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

Навіщо РФ завдає ударів по мирних містах Україні: думка експерта

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що стратегічна мета Росії - перемогти дух українців, тому окупанти завдають ударів по енергетиці, цивільним, школам, садкам.

"Путін намагається знищити життєзабезпечення кожного регіону та області. Це його головна ідея", - сказав Маломуж в ефірі 24 Каналу.

Він додав, що Москва сподівається через терор змусити українців та владу погодитися на російські умови.

"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії", - наголосив Маломуж.

Інші новини:

Про персону: Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред